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防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

提高落難生存機率 漁業署補助漁船購買充氣式救生衣

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
過去新北市政府送給撈捕鰻苗漁民救生衣，金山等區漁民穿著下海作業。圖／新北市漁管處提供
過去新北市政府送給撈捕鰻苗漁民救生衣，金山等區漁民穿著下海作業。圖／新北市漁管處提供

為提升航行安全，農委會漁業署補助沿近海小型漁船筏及111年經許可從事遠洋漁業的漁船購買充氣式救生衣，每件最高補助2000元，數量有限，有意願的漁民及船主盡快提出申請。

漁業署表示，近5年漁船每年落海死亡船員數約23人，根據國外統計資料，落海人員未穿著救生衣生存率約僅48%，穿著救生衣落海生存率可提升至75%。

漁業署說，目前漁船配置的救生衣多為一般常見的泡棉式救生衣，體積龐大厚重，船員從事漁撈作業時影響活動，增添甲板作業風險，船員穿著意願不高。而充氣式救生衣體積小，穿著時僅須將兩條氣囊掛在肩上，調整好鬆緊即可完成穿戴，經測試，漁民朋友反應頗佳，適合在海上作業時穿著。

漁業署表示，由於總噸位未滿五噸的漁船、舢舨、漁筏，沿近海小型漁船筏船體小、配置作業人數一至二人，遇到海況變化時則易發生海難，優先補助購買1件充氣式救生衣。

而遠洋漁船作業海域海象變化大，為提升外籍船員作業安全，補助經許可從事遠洋漁業的漁船購買充氣式救生衣，根據「111年度漁船充氣式救生衣補助作業要點」，購買件數以漁業執照登記船員人數之二分之一為上限。

漁業署 漁民 遠洋漁業

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