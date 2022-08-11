提高落難生存機率 漁業署補助漁船購買充氣式救生衣

為提升航行安全，農委會漁業署補助沿近海小型漁船筏及111年經許可從事遠洋漁業的漁船購買充氣式救生衣，每件最高補助2000元，數量有限，有意願的漁民及船主盡快提出申請。

漁業署表示，近5年漁船每年落海死亡船員數約23人，根據國外統計資料，落海人員未穿著救生衣生存率約僅48%，穿著救生衣落海生存率可提升至75%。

漁業署說，目前漁船配置的救生衣多為一般常見的泡棉式救生衣，體積龐大厚重，船員從事漁撈作業時影響活動，增添甲板作業風險，船員穿著意願不高。而充氣式救生衣體積小，穿著時僅須將兩條氣囊掛在肩上，調整好鬆緊即可完成穿戴，經測試，漁民朋友反應頗佳，適合在海上作業時穿著。

漁業署表示，由於總噸位未滿五噸的漁船、舢舨、漁筏，沿近海小型漁船筏船體小、配置作業人數一至二人，遇到海況變化時則易發生海難，優先補助購買1件充氣式救生衣。

而遠洋漁船作業海域海象變化大，為提升外籍船員作業安全，補助經許可從事遠洋漁業的漁船購買充氣式救生衣，根據「111年度漁船充氣式救生衣補助作業要點」，購買件數以漁業執照登記船員人數之二分之一為上限。