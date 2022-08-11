雙鐵中秋車票開賣9小時賣破33萬張 這些熱門時段已完售

中秋連假即將到來，台鐵、高鐵均在今日零時起開賣中秋連假車票，台鐵統計截至上午9時，總計完成10萬675筆、16萬382張訂票，訂票過程順利；台灣高鐵統計，截至上午8時止，中秋疏運期間總計訂位數達17萬4千餘張車票。

台鐵表示，旅客完成訂票後，請務必於含訂票當日的2日內至台鐵局各電腦售票車站、郵局及4大便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於8月13日上午9時重新釋出。

台鐵也說，截至今日上午9時，東部台北往台東方向9月9日18時以前，長途自強號座位已售完；台東往台北方向9月11日7時以後，長途自強號座位已售完。

台鐵統計，截至今日上午9時，高雄往台北方向9月11日9時以後，長途自強號座位已售完；其餘各時則還有座位可供預定。

台鐵說，另9月8、9及11日東線4班實名制列車，將於8月12日零時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

台灣高鐵說，中秋疏運車票於今日凌晨零時開賣，開放訂位後4分鐘即完成近7萬1千張車票訂位，前10分鐘內完成12萬2千餘張車票訂位，前20分鐘內完成約15萬餘張訂票，前40分鐘有近16萬5千餘張完成訂票。

台灣高鐵說，統計開賣一小時內即順利完成近17萬2千張訂位，除開賣後一度瞬間湧入大量訂位外，系統運作一切正常。