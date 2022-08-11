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米雷颱風這原因最快明天才生成 曝最新路徑「可能襲日本」
中央氣象局上午表示，木蘭颱風已降回熱帶性低氣壓，目前進入中南半島，但要注意相關雲系會為西南沿海帶來長浪；另一熱帶性低氣壓TD10目前位於日本南方海面，對台灣沒有直接影響。
氣象局說，熱帶性低氣壓TD10，目前結構仍不好，還不會生成颱風，可能明天、後天才有機會成颱，若成颱將命名為颱風米雷；另根據日本氣象廳預測路徑，TD10可能在13日上午從靜岡縣駿河灣登陸伊豆半島，掠過神奈川縣南部並穿過千葉縣。
氣象局表示，今日午後雷陣雨依舊旺盛，今天大台北、中南部地區及山區都要注意局部雷陣雨發生，尤其中南部地區及山區要注意；上午中部以北新竹、桃園等地都有出現雨勢，但目前已緩解。
氣象局也發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台東縣地區為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機會，請特別注意；宜蘭縣、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會，應加強注意。
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