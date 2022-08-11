快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

聽新聞
test
0:00 / 0:00

米雷颱風這原因最快明天才生成 曝最新路徑「可能襲日本」

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
木蘭颱風已降回熱帶性低氣壓，目前進入中南半島；另一熱帶性低氣壓TD10目前位於日本南方海面。圖／氣象局提供
木蘭颱風已降回熱帶性低氣壓，目前進入中南半島；另一熱帶性低氣壓TD10目前位於日本南方海面。圖／氣象局提供

中央氣象局上午表示，木蘭颱風已降回熱帶性低氣壓，目前進入中南半島，但要注意相關雲系會為西南沿海帶來長浪；另一熱帶性低氣壓TD10目前位於日本南方海面，對台灣沒有直接影響。

氣象局說，熱帶性低氣壓TD10，目前結構仍不好，還不會生成颱風，可能明天、後天才有機會成颱，若成颱將命名為颱風米雷；另根據日本氣象廳預測路徑，TD10可能在13日上午從靜岡縣駿河灣登陸伊豆半島，掠過神奈川縣南部並穿過千葉縣。

氣象局表示，今日午後雷陣雨依舊旺盛，今天大台北、中南部地區及山區都要注意局部雷陣雨發生，尤其中南部地區及山區要注意；上午中部以北新竹、桃園等地都有出現雨勢，但目前已緩解。

氣象局也發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台東縣地區為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機會，請特別注意；宜蘭縣、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會，應加強注意。

熱帶性低氣壓TD10目前位於日本南方海面，日本氣象廳預估13日會從靜岡縣登陸。圖／取自日本氣象廳網站
熱帶性低氣壓TD10目前位於日本南方海面，日本氣象廳預估13日會從靜岡縣登陸。圖／取自日本氣象廳網站

氣象局 高溫 颱風

延伸閱讀

米雷最快今生成 彭啟明：近期尚無顯著影響台灣的颱風

米雷颱風最快今天生成 吳德榮：對台無影響

影／高雄晚間突降暴雨雷擊狂閃 網友嚇傻：以為颱風登陸

日本氣象廳預測第8號颱風將生成 恐朝日本行進

相關新聞

寬3.5公尺單行道 可設路外停車場

一「位」難求是不少開車族的困擾。為紓解車位不足問題，交通部昨公告修正相關法規，放寬路幅三點五公尺以上的單行道，經地方主管...

經濟部砸2億 台灣農產前進13國促銷

中國大陸接連暫停我農漁產品進口。經濟部說，將提撥二億元經費推出「台灣食品全球ＧＯ」計畫，預定自本月起至十二月，密集於東南...

路樹養護惹議 台東、高雄加強把關

每逢防汛期，路樹養護挑戰加劇，高雄市前晚下大雨，多個行政區出現路樹傾倒，藏安全隱憂，市議員昨質詢要求重視樹木健檢。台東縣...

守護清潔員 垃圾車AI偵測上路

全國高達3萬3474名清潔隊員，肩負全台垃圾清運任務，但清收過程屢傳意外。環保署將物聯網技術跟垃圾車結合，在垃圾車裝載「...

避免風電業者打樁驚擾海豚 環保署加嚴噪音標準

為了達到2050淨零碳排路徑，再生能源占比高，其中離岸風電為政府發展重點項目，根據環保署統計，目前通過環評者有24案。

簡又新談求續：不只是生活選擇 更是國民競爭力

你對「永續」的認識有多少？台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新說，永續是一個圈，環境永續只是當中的一環，「社會公平、正義和經濟發展，都不能漏掉。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。