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出國潮湧現！新版國際駕照加這個字 最長核3年

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
交通部公路總局修訂國際駕照，封面「International Driving Permit」的上方加註更大的「TAIWAN」字樣，強化國際駕照的辨識性。圖／交通部公路總局提供
交通部公路總局修訂國際駕照，封面「International Driving Permit」的上方加註更大的「TAIWAN」字樣，強化國際駕照的辨識性。圖／交通部公路總局提供

近來國內COVID-19疫情趨緩，因應各國陸續放寬國門，民眾出國旅遊有自駕的需求，交通部公路總局已修訂國際駕照，封面「International Driving Permit」的上方加註更大的「TAIWAN」字樣，強化國際駕照的辨識性。

公路總局台中區監理所豐原監理站表示，新版國際駕照加註「TAIWAN」文字於「International Driving Permit」上方，識別較明確，以維護國人在海外駕車權益，其餘格式內容則維持不變。

豐原監理站站長黃建興指出，我國國際駕照互惠的國家及地區共有95個（美國有48州，加拿大13省），2020年起受疫情影響出國人數，近期因確診數人數趨緩，民眾至監理站申辦國際駕照案件有增加的現象。

申請我國國際駕照須領有台灣駕照，最長核給3年，舊版國際駕照未達有效日期前仍屬有效，民眾無須重新申請可繼續使用，其餘國際駕照相關規定仍維持不變。

駕照 監理站

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