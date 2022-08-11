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睡覺別吹電風扇！專家曝「傷身原因」揭最佳睡眠時間點

聯合新聞網／ 綜合報導
專家認為睡覺不要吹電扇比較好。 圖／ingimage
專家認為睡覺不要吹電扇比較好。 圖／ingimage

天氣炎熱，許多人不開冷氣就無法入睡，多半人會選擇調整冷氣溫度加上搭配電風扇的方式省電，不過中醫內科博士李淳廉指出，電風扇最好不要對人吹，否則風邪入侵容易傷身，另外她也點出「最佳睡覺時間」，此時進入睡眠模式，能使人一生身無大病。

中醫內科博士李淳廉在個人網站《李淳廉的淳萃主義》指出，睡覺的房間不宜過大，主要是為了聚集陽氣，夏天再熱也不要開著電風扇睡覺，睡覺要關窗，人生病很多都與此有關，因為人在睡眠之中，氣血流通緩慢，體溫下降，人會在表面形成一種陽氣層，使「鬼魅不侵」，陽氣足者不做惡夢，能占上風。

李淳廉表示，開風扇、窗戶，走的是風，風入的是筋，風入筋寒入骨，早上起來身上和臉發黃，脖子後面的筋發硬，骨節痠痛，甚至有人開始發燒，這就是風和寒侵入到了筋和骨頭，也就是氣受傷了。李淳廉建議，如果夏天太熱，可以關臥室門開空調把房間吹涼，並且調整到睡覺的舒眠模式，維持基本的溫度與乾爽，或是在沖完澡時迅速睡覺，周邊體溫較低可以加速入睡的速度。

李淳廉也說，黃帝內經中指出，最佳睡覺時間為亥時(21~23點)至辰時(5~7點)，也就是在晚上21點睡，早上5點起床，此時進入睡眠狀態，百脈可修養生息，可使人遠離大病，如果晚上超過12點沒有入睡，這時即使睡了也很容易出現淺眠、多夢、早醒的情況，因為晚上11點後經脈走到膽經，少陽升起，這時陽起已經起來，就很難安心的入夢，影響睡覺品質。

夏天 高溫

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