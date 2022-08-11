英仙座流星雨、土星衝閃亮登場 南瀛天文館stand by

三大流星雨之一的英仙座流星雨即將在8月13日登場，接著15日有土星衝。台南市南瀛天文館將於13日舉辦天文講座、星空導覽、線上直播以及首度登場的6米移動式球型天幕與數位星象儀體驗等活動，歡迎天文迷來參加。

南瀛天文館表示，英仙座流星雨的母彗星為109P/斯威夫特─塔特爾，當地球行經彗星遺留在軌道上的碎屑時，眾多的碎屑掉入大氣層產生流星雨，從地球上看起來，這些流星都來自同一個輻射點四散而出。今年的極大期預計發生在8月13日，ZHR值（每小時天頂流星數）預估為100，當日輻射點約在下午9時從東北方升起，但當日為滿月，光害會影響觀測以致條件不佳，不過還是有些較亮的火流星可觀測。

教育局長鄭新輝說，土星將在15日達到「衝」，「衝（opposition）」是指太陽、地球與外行星恰好排列成一直線（地球在太陽與該顆行星中間），是一年中最亮也最適合觀賞的時段，擁有壯觀光環的土星屆時接近0等，想一睹土星環的朋友，這次可能是近年土星衝最佳觀測機會。因為土星環傾角將逐年變小，愈來愈不適合觀賞，2025年時將會出現當年伽利略看到土星環消失的景象。

南瀛天文館表示，13日晚將辦理主題天文野台講座、夜間星空導覽、線上直播解說等服務通通免費，也無需報名直接到現場參加即可，星象劇場也配合推出流星雨主題導覽節目，另邀請嘉義蘭潭國小專業講師團隊，提供6米移動式球型天幕與數位星象儀到現場免費體驗，名額有限錯過可惜；也有知名望遠鏡廠商在活動現場展示望遠鏡，提供專業諮詢，歡迎大家一起來看流星、許心願。更多詳情與參加辦法請

上南瀛天文館官網查詢https://taea.tn.edu.tw/main/page/239075e0-0980-11ed-9621-341c46755e9e