新竹縣豪雨 竹苗中彰大雨注意雷擊及強陣風

氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹縣有局部大雨或豪雨，新竹市以南至彰化地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

豪雨：新竹縣。

大雨：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣。

氣象局說，今天中部以北地區有局部短暫陣雨，東南部地區、恆春半島及澎湖、金門亦有零星短暫陣雨，午後南部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，南部、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海地區及澎湖有長浪發生的機率。

明天各地及馬祖大多為多雲到晴，東南部地區、恆春半島及澎湖、金門有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，清晨西半部地區亦有局部短暫陣雨。