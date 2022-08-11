米雷颱風最快今天生成 吳德榮：對台無影響

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹以南至彰化地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨特報範圍：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣。

中央氣象局發布新竹市、新竹縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示：輕颱木蘭向西北西，即將登陸越南北部，將減弱為熱帶低壓；另一熱帶低壓在日本南方海面，向西北轉北北東，今天將發展為第8號輕颱米雷，明晚至周六晨有掠過日本本州東側的機率，對台無影響。