重現梅蘭芳風采 魏海敏「在梅邊之緣」與評書跨界合作

京劇名伶魏海敏曾拜在1990年代拜梅蘭芳之子梅葆玖為師，深得「梅派」精華。12日起她將在甫開幕的台北表演藝術中心推出「在梅邊之緣」，一連三天演出「洛神」、「霸王別姬」、「捧印」等三齣梅派經典，每檔經典曲目演前，都有「破題式引導演出」，由文學、書畫、曲藝、舞蹈等為京劇開場，讓戲迷耳目一新。

談起梅蘭芳，魏海敏眉飛色舞。她指出，京劇在清末剛崛起時，旦行地位不高。靠四大名旦梅蘭芳、程硯秋、尚小雲、荀慧生貢獻了上百齣戲，將旦角捧成重要行當。

身居四大名旦之首的梅蘭芳，所演出的角色「非仙即后」，如洛神、「霸王別姬」的虞姬、「捧印」中的穆桂英。魏海敏表示，梅蘭芳所挑選的角色，都能展現「人性中的高品質和正能量」。他對「美女」的詮釋婉約、內斂、有道德感，即使在今天「一點也不覺得過時」。

此次在「在梅邊之緣」，魏海敏與第32屆傳藝金曲獎得主戴君芳導演攜手創排，邀請不同領域的藝術家合作，包含編劇王安祈、舞者張逸軍、演員吳興國與溫宇航、采風樂坊、台北曲藝團等。

以14日的「捧印」為例，魏海敏與台北曲藝團合作，在開場時先演出音樂評書「楊家魂」，將楊家將忠魂不死、幽幽飄蕩於人間的冤屈與情境，帶觀眾穿透陰陽兩界、為「捧印」做足精采前導。

台北曲藝團團長葉怡均指出，京劇與評書藝術結合的演出形態，過去曾有先例，多是在京劇中設置說書人角色，以傳統方式將折子戲與折子之間相互串連、讓故事更加完整。此次台北曲藝團應魏海敏京劇藝術文教基金會之邀，不僅著手改編評書劇本，更邀請演奏家侯廣宇、張士能參與演出，動用至少5件樂器渲染氛圍。

葉怡均表示，「楊家魂」人物眾多且全是男性角色，包括佞臣潘仁美、清官寇準、七郎楊延嗣的鬼魂、宋太宗、陰曹判官與鬼卒等，說書人一人分飾多角且無道具，短時間內要詮釋陰狠、怨憾、清廉正氣等不同情緒，這對女性演員來說相當耗嗓且不易。在音樂鋪排上，共運用了笛、大笛、把烏、葫蘆絲與琵琶等樂器，賦予不同角色及情緒，例如笛音緩訴七郎的冤屈、葫蘆絲則象徵陰曹判官、琵琶則代表人間正義獲得昭雪等。

「穆桂英掛帥」是梅蘭芳最後一齣戲，高潮就在「捧印」這一折。在「捧印」中，年近半百的穆桂英，擔心自己無法擔起統帥重任，接下帥印後有一大段惶恐不安的「九錘半」表演，最後一個大甩袖穩穩托舉印信，掀起天風海濤的氣勢。在「穆桂英掛帥」之前，梅蘭芳為了不替日軍演戲蓄鬚明志，多年沒有新戲。「捧印」等於是一代名旦對自己這一生的詮釋。