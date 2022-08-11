南投「夏日藝術生活節」 8月20、27日竹山、埔里登場

圖／南投縣政府提供

炎炎夏日，一起來南投HIGH翻天，南投縣政府將於8月20、27日分別在竹山、埔里推出「夏日藝術生活節」，縣府10日上午舉辦記者會，發布將分別在竹山克明宮、南投縣國際溫泉觀光特區（埔里福興溫泉遊客中心）舉辦主題音樂會，透過一系列年輕化、在地化、夏日限定的主題活動，吸引年輕族群共襄盛會，南投副縣長陳正昇歡迎全國民眾到充滿熱情與活力的南投旅遊。

活動將邀請時下最夯的獨立樂團與嘻哈歌手接力演出，周邊活動更分別搭配塗鴉、DJ、饒舌與街舞等嘻哈元素，另外還有古著文青、野餐派對、視覺藝術，還有南投名店大賞野餐提供給大家。現場也有人本交通主題的趣味闖關及可愛的宣傳車，完成闖關可以領取小禮品。

首場活動於歷史悠久的「竹山克明宮」打頭陣，在宮廟前廣場舉行嘻哈主題晚會，將街頭文化與歷史廟宇完美撞擊，創造出不一樣的文化結合。晚會有嘻哈新勢力Multiverse、雙人饒舌團體西屯純愛組等嘻哈歌手，更與在地的青創團體－創青共好協會合作舉辦「山城盃街舞大賽」，邀請各方好手參賽，冠軍可獲得高額獎金。當日還邀請到知名藝術家「逃亡計劃」團隊，現場以噴漆作畫，邀請民眾一窺塗鴉噴漆的創作過程，晚會還有嘻哈市集與主題闖關，滿滿的嘻哈主題，就是要燃燒你的嘻哈魂。

圖／南投縣政府提供

曾在南投燈會中展出作品的台灣當代雕塑藝術家洪易，將於27日上午在南投縣國際溫泉觀光特區舉行鴛鴦藝術品啟用儀式，並同步進行「森雕暇旅石刻書畫」書畫雕刻聯展開幕，展期至9月11日，共展出羅正煌、許民盛及張啟璀等藝術家製作之64件藝術作品；下午音樂會邀請到DSPS、吳青原、貝克小姐等知名獨立樂團演出，晚會則以「古著」為主題，有野餐派對與古著市集，還有打卡免費送台啤無酒精飲品，以聽團、古著文化來喚醒年輕人的朝聖魂，吸引大家到埔里玩。

南投縣政府觀光處長陳志賢說，晚會現場免費提供南投名店大賞野餐組，只要於樂旅南投粉專指定貼文上留言分享，就有機會獲得野餐組，在晚會中邊聽音樂、邊享用美食。(南投縣政府 廣告)