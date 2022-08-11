2022南國漫讀節8/27登場 蔣勳、郝明義等重磅文化人雲集

2022南國漫讀節以「南國的多重宇宙」為主題，8月27日於屏東總圖起跑，今年活動主視覺設計，邀請台灣首位葛萊美獎得主李政瀚操刀設計，呈現與以往不同的國際感。 圖／屏東縣政府提供

2022南國漫讀節以「南國的多重宇宙」為主題，8月27日於屏東總圖起跑，邀集作家蔣勳、裴偉、郝明義、龍應台、詹偉雄及演員溫昇豪、金曲獎最佳作詞人葛大為、節目主持人王浩一等近百位文化人齊聚，從文學、戲劇、音樂延伸到屏東在地的百工百業，連續3個月、超過50場講座及展演、藍皮之旅、走讀與市集接力登場，引領讀者展開獨一無二的閱讀盛典。

今年活動主視覺設計，邀請台灣首位葛萊美獎得主李政瀚操刀設計，呈現與以往不同的國際感。以書本、多元顏色，巧妙隱喻屏東的山海景象，更呈現每一次翻開書本，就如同開啟一次宇宙的概念。

文化處表示，屏東是物產豐饒的所在之地，可以看到各行各業的縮影，不僅是屏東的特色，也是屏東的文化。邁入第4屆的南國漫讀節，主要系列之一「南國讀力．異想世界」集結國內知名作家、導演、金曲歌手等跨領域名人，從各領域的創作出發，帶領讀者開啟腦中多重宇宙。

系列之二「大武山下 百工百讀」串連屏東的可可、咖啡、醬油、海洋等多樣的產業文化，除由作家龍應台以著作《大武山下》為基底，邀集不同行業的人，以自己的鄉音朗讀，呈現文學在屏東無所不在；另外，在地職人也將化身說書人，分享南國多元風土與風味。

開幕首日講座陣容，8月27日作家蔣勳以「『願』—詩的朗讀與彈唱」，與青年創作人林則佑合作，蔣勳將從人類最早的詩歌吟唱談起，連《詩經》也是民間歌謠，並現場彈唱、朗讀「願」，是一場跨世代的朗讀與彈唱。

同日還有《鏡文學》社長裴偉以剛出版的新書為題，從新聞聊到美食，而作家廖玉蕙、高翊峯也有精彩的分享。

屏東總圖戶外廣場，將有「質感市集－多元宇宙的閱讀派對」，前太陽劇團團員張逸軍與民謠進鄉團的跨界表演，以及新生代歌手李友廷的演出。

8月28日邀請大塊文化董事長郝明義、屏東縣長潘孟安，以「島嶼裡的閱讀榮景，台北國際書展到南國漫讀節」為題的對談，從文化與地域的角度出發，呈現台灣當代的閱讀風景。而作家甘耀明也會舉辦講座，最後由金曲新人壞特?te、陳思函壓軸演出。

漫讀節活動講者陣容將陸續公佈，相關場次訊息請上屏東縣政府文化處、屏東總圖、500輯粉絲團查詢，並請先於Accupass網站報名。

8/27、28開幕活動報名：https://www.accupass.com/event/2208040607294861677170

8/27開幕首日講座，作家蔣勳以「『願』—詩的朗讀與彈唱」，與青年創作人林則佑合作，是一場跨世代的朗讀與彈唱。 圖／屏東縣政府提供