轉機旅客限制今起鬆綁 桃機出境長廊湧現人潮

行政院中央流行疫情指揮中心宣布自8月8日零時起，桃園機場開放轉機旅客候機期間可以到出境區購物及用餐，轉機旅客不必再由航空公司人員引導至專屬候機室，在機場停留的時間也可超過12小時，轉機行程也不須開立在同一本票內，大幅提升轉機作業效率及旅客便利性。今天新制上路，桃機管制區出境長廊上湧現大批轉機客。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會表示，考量桃園機場轉機人數增加，以及原先規定對於轉機旅客有不便之處，經風險評估後決議開放相關措施。

王必勝說，轉機旅客先前都在候機室等待，方便性不足，即起可至出境區等候離境，並可購物與用餐；因國際航班時間掌握不易，所以取消轉機旅客在機場停留時間12小時內之限制，另外也取消轉機旅客行程須開立同一本票內，調整為類似疫情之前的規定，意即前段航空公司確認後段航空公司有提供轉機服務（含報到及行李直掛）即可。

桃機免稅商店業者表示，隨著指揮中心調整政策，桃機旅客量持續成長，因應轉機旅客限制鬆綁，除了原先的清消設備及措施外，也強化旅客導引指示，並配合政策調整免稅商店及餐廳的營業時間，餐飲區除了原先就設置的用餐隔板、梅花座、餐飲服務人員戴口罩、面罩及手套外，也會要求現場人員隨時提醒用餐旅客配合防疫。