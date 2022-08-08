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防疫也通膨！一劑快篩飆到315元 消基會籲停止配售制

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
市售快篩劑售價過高，消基會呼籲主管機關檢討快篩劑徵用配售制度是否應該停止。圖／消基會提供
市售快篩劑售價過高，消基會呼籲主管機關檢討快篩劑徵用配售制度是否應該停止。圖／消基會提供

消基會今公布市售快篩試劑售價調查結果，發現市售快篩試劑價格介於125至315元，既高於配售價格100元，平均售價也遠高於鄰國，形成全體國民防疫的嚴重經濟負擔。消基會呼籲，政府應檢討是否停辦快篩劑徵用配售制度，或者帶頭降低快篩劑配售價格，並立案調查是否有不當取價及市場不法約定價格。

消基會今天召開「快篩試劑售價出現價格錨定效應．疑價格剝削」線上記者會。消基會董事長黃怡騰指出，政府5月26日起改採「快篩陽性即確診」的，快篩劑成為國人判斷是否染疫的重要判別工具。消基會當時即擔心，配售快篩劑以高於市場行情的每劑一百元定價銷售，將來一定造成市售快篩劑售價「居高不下」的「價格錨定效應」，如今預言果然成真。

消基會在六、七月間，發動台北、台中、台南、高雄志工進行市售快篩劑的訪價調查，104家市售快篩試劑產品中，未見低於配售價格100元的單價，最高甚至是配售價格的3.15倍。其中鼻腔快篩試劑均價161元、唾液快篩試劑為164元，都遠高於配售公定價。黃怡騰表示，消基會將專函衛福部、公平會及消保處，呼籲注意售價異常現象，必要時應啟動司法調查。

消基會指出，疫情不知何時結束，而快篩劑單價高，若透過國家補助配售，形同由納稅人負擔、長期來說不利國家財政。若政府認為當前的「快篩劑配售制度」必須保留，就應帶頭檢討是否調降快篩劑供應價格，佐以開放快篩劑零賣；並擴大對中低收入戶及社會弱勢者供應免費快篩劑，引導業者降價。主管機關更應積極調查現有市售價格不合理偏高的現象，讓市售快篩劑銷售的市場競爭機制，回歸正常。

快篩試劑 消基會 疫情

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