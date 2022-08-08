奇美醫院推癌篩活動 盼補回因疫情暫緩的健檢

奇美醫學中心8月推出「挺父愛，防護癌」父親節癌篩活動，鼓勵民眾在COVID-19疫情趨緩之際，補回常規健康檢查，尤其大腸癌容易威脅多數家庭支柱的父親們，更應定期篩檢。

奇美醫學中心胃腸肝膽科暨健康管理中心主任許銘仁今天透過新聞稿表示，近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不少民眾暫緩非緊急醫療行為、篩檢、和檢查，不僅在台灣，世界各地都造成常規健康檢查與癌症篩檢時效延緩。

許銘仁指出，如今疫情逐漸受到控制，疫苗覆蓋率提升，政府也逐步提倡恢復常態生活，因此鼓勵民眾儘快到醫院把過去暫緩的癌症篩檢補回來。

許銘仁表示，近年有多名知名藝人因大腸癌離世，也喚起大眾對大腸癌的警覺，根據衛生福利部癌症年報顯示，大腸癌高居癌症發生率第2名，而男性發生大腸癌機會比女性更高，死亡率也較女性為高，身為多數家庭中經濟支柱的父親們，更應該積極並定期接受大腸癌篩檢。

奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋表示，許多的研究與實驗證實免疫法糞便潛血篩檢能幫助早期發現大腸癌或大腸息肉，因為大腸癌的腫瘤或息肉會受到糞便摩擦而流血，血液會附著在糞便表面排出，早期發現、早期治療可有效降低死亡率。

楊畯棋指出，已有統計數據顯示，糞便潛血篩檢陽性者若不肯進一步接受大腸鏡檢查，死於大腸癌風險將提高6成，建議應在3個月內接受檢查，若超過6個月才接受檢查，罹患大腸癌風險也會增加3成。另一方面，民眾也可留意糞便血紅素濃度，數字越高代表檢查出癌症機率越高。