喜憨兒基金會為部落學童募月餅 盼刺激公益買氣

喜憨兒基金會庇護工場在中秋節前夕，以幾米「頭碰頭說說話」繪本為主題，推出中秋月餅禮盒，盼刺激公益買氣，也持續為部落學童募集月餅禮盒，送愛到偏鄉。

喜憨兒基金會提供新聞稿指出，喜憨兒基金會今天辦理中秋月餅禮盒發表活動，月餅由庇護工場內身心障礙朋友細心製作，口味多樣化，而基金會販售的不僅是月餅禮盒，在每一個禮盒背後，更是喜憨兒平時工作訓練的成果展現。

為讓消費者保有新鮮感，喜憨兒基金會說，今年研發月餅新口味，有紅寶石莓果酥，以蔓越莓、草莓及藍莓調製為莓果內餡，吃起來微酸甜；抹茶桑葚酥以香酥的餅皮，搭配酸甜桑葚果餡，並製成花朵形狀，好吃又美觀。

喜憨兒基金會桃竹區副執行長顏鴻吉表示，喜憨兒基金會送愛到部落月餅禮盒募集，至今邁入第14年，而今年預計為宜蘭縣、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市以及屏東縣等偏鄉地區募集經費，約3萬9877名學童家庭受惠，盼各界繼續支持。