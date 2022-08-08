台海局勢緊張...文物遇難演練 藍委籲故宮應未雨綢繆勿僥倖

台海局勢緊張，故宮博物院收藏大批文物，一旦遇到戰爭該如何撤離，引發討論。國民黨立為林奕華今天表示，今日辦公室終於收到故宮的密件報告，卻一點實質內容都沒有，她質疑，故宮似乎覺得戰爭不會發生，或是就算發生了也不會攻打故宮。

林奕華指出，立法院教育文化委員會今年3月，因多位立委考量烏俄戰爭情事，要求故宮提出戰爭演練計畫及相關因應措施，並提供書面資料供立委參考。時隔數月，加上近日台海局勢緊張，經辦公室催促，今天終於收到一份來自故宮的密件報告，卻一點實質內容都沒有。

林奕華說，當然她不是在唱衰，但為了保護珍貴歷史文物，必須做好萬全準備。相較烏克蘭文物有1.2萬件，故宮文物高達60萬件，這麼龐大數量的文化資產，對比當時烏克蘭戰爭，情急下只能動員所有員工打包上萬件藝術撤離，卻還沒找到適合安全地方存放。

林奕華說，故宮必須提出完整因應之道，包括分散風險、文物運送過程是否安全、有無被掉包疑慮，以及從戰爭哪個時點開始就要打包所有文物，否則戰火無情，如何在如此緊急的時刻保存珍貴文物？

林奕華批評，但故宮今天提供給立委的報告內容，卻是演練萬一看展中發生停電情事，如何疏散民眾或是防止民眾搶文物；另外是等到如果故宮被攻打了，才會開始進行相關國寶的疏散程序。

她質疑，這個演練成果除了跟當初要求因應戰爭所做的演練落差甚大，總不能等到戰爭真正打到故宮才開始打包，60萬件文物哪來的及打包呢？或是分散風險存放在何處呢？

林奕華說，這幾天台海局勢緊張，但因故宮院長吳密察目前因公出國，並未看到院長覺得是否需要緊急回國坐鎮，為了保存珍貴故宮文物，故宮不能有僥倖心理，應未雨綢繆根據不同的可能性，盡快提出相關策略。