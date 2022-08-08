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賞星空、泡溫泉、穿浴衣！「南投星空季」13日浪漫起跑
遊南投絕對不能錯過南投美麗的星空！南投星空季首度入選「台灣觀光雙年曆」活動，南投縣政府規劃一系列精采活動，邀請民眾來南投觀星、泡湯！
今年南投星空季主題日的首場活動，將於8月13日在東埔溫泉廣場登場，結合南投「天上的星星」與「地上的溫泉」兩大引以為傲的大自然資源，規劃一場最Chill的溫泉觀星晚會。現場還開放浴衣換裝體驗，讓旅客可以與親朋好友穿著唯美的浴衣，漫步在東埔溫泉廣場，一同沉浸在夏日祭典的氛圍之中，絕對會是今夏最難忘的體驗之一。
南投縣政府觀光處表示，除了東埔登場的主題日活動外，8月起每周六於大崙山均有星空茶席、溪頭與杉林溪均有夜觀活動，日月潭觀光圈也推出主題遊程，讓南投夏夜美不勝收。9月9日中秋夜，將於清境高空觀景步道舉辦賞月野餐活動，讓大家浪漫賞月，浸淫在滿天星光的懷抱中。11月4日啟動的「鳶峰星空劇場」將活動帶入最高潮，這是全台唯一結合星象儀與沉浸式即時互動的天幕劇場，搭配戶外的滿天星斗與微光音樂會，帶領大家沉醉在滿滿的浪漫星光裡。
南投最新建設的「鳶峰星空劇場」預計於今年11月揭幕，無論晴雨，皆能提供星空愛好著們一個舒適的教學導覽空間，屆時將會舉辦揭幕活動與觀星音樂晚會活動，歡迎大家呼朋引伴到南投來一趟星空小旅行，讓南投瑰麗璀璨的星空，在全台灣的男女老少心中綻放，詳細諮詢可關注「樂旅南投」官方粉絲專頁，或2022南投星空季活動網站http://www.rs-event.com.tw/2022NSNF/index.html。
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