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痛風患者看過來！痛風與黃豆無關 女醫師「七招」教你預防
許多人誤會黃豆製品與痛風有關，網紅「急診女醫師其實」在臉書上發文向大家衛教宣導，黃豆與痛風發作其實無關，反而是糖分過高的水果、甚至常見的高果糖糖漿是造成痛風的原因之一，預防方式則包含：避免攝取紅肉、加工食品、酒精、海鮮、多喝水、多攝取植物性蛋白等。
具體預防的方式包括：
1. 避免大吃紅肉或加工肉品
2. 海鮮的攝取要適量
3. 啤酒以及蒸餾酒千萬不能碰
4. 多攝取植物性蛋白（如：大豆、黑豆、毛豆等）
5. 多喝水，攝取充足水分
6. 不要喝含果糖的果汁，含糖的茶飲、手搖杯與碳酸飲料
7. 若已有代謝症候群（肥胖、高血脂／血壓／血糖）務必定期就醫追蹤治療
她說明，黃豆來源的「普林」，是早期許多人、包括醫界皆以為與痛風有關，但根據2011年於亞太地區臨床營養期刊（Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition）所發表的文章，整理過去五個相關研究，發現雖然食用黃豆食品後血中的尿酸濃度會增加，但增加的幅度有限，且與痛風發作無關。
她並補充道，與痛風有關的反而是糖份含量過高的水果，如香蕉、酪梨、蘋果、奇異果、鳳梨等，應適量攝取。此外，現在隨處可見的高果糖糖漿，攝取過多除了造成肥胖，也會妨礙正常尿酸排出，尿酸過高不但對腎臟不好，有痛風石，也會提高心血管疾病的機率，更是鮮少人知道的痛風原因。
底下網友紛紛留言表示，「誤會豆製品好多年」、「真的，一直被誤會」、「可是我真的好想喝酒」、「感覺痛風這事好像也是因人而異」。
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