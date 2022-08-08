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年逾500童罹癌 家長必知9大警訊＋公益營養資源

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
癌症關懷基金會執行長黃翠華。圖／取自癌症關懷基金會網站
癌症關懷基金會執行長黃翠華。圖／取自癌症關懷基金會網站

台灣每年超過540個孩子被診斷出癌症，癌症關懷基金會執行長黃翠華提醒，7到8成癌症兒童接受正規治療後可重獲健康，期間「營養照顧」不可或缺，有助減少感染、提升治療接受度、加速受傷組織修復、減少治療導致的生長遲滯。癌症關懷基金會今年首度開辦「愛(癌)兒照護專案」，由專業營養師量身打造營養計畫、有Line供家長隨時聯繫，還有專為孩子設計的營養課程，重點是全部免費，希望有需要的孩子和家長都能獲得幫助。

黃翠華表示，醫院營養師人力有限，因此癌症關懷基金會特別關注癌症病人的營養需求，多年下來已協助過十幾位癌症兒童，每一位都追蹤多年，其中年紀最小的是只有1歲10個月的小魚兒，當時挑食又瘦小的小魚兒，現在已經六歲了。

癌症關懷基金會營養師高涵蔚表示，罹患急性骨髓性白血病(AML)的小魚兒治療期間沒有胃口，雖然媽媽很努力鼓勵她想吃什麼就吃，但身高體重還是停滯不長大、白血球也很低，小魚兒也變得很挑食，讓媽媽很心急。後來營養師開始協助追蹤孩子飲食、生長，給予媽媽即時的營養處方、健康食譜，現年6歲的小魚兒已經順利上學，擁有與健康孩子無異的體力，更重要的是，經過多年耳濡目染，小魚兒也成為享受原型食物、有能力分辨飲食內涵的小小營養家。

黃翠華表示，服務這些孩子的過程中，基金會充分瞭解多種癌別的孩子常見的共同問題，比方說，治療時間少長高5公分，隔年也無法一口氣長10公分補回來，父母難免遺憾。好在這些年的服務，基金會也累積許多寶貴經驗，見證了好的營養照護對孩子健康發揮很大作用，更加確定必須擴大辦理專屬於癌症兒童的服務。

黃翠華表示，今年首度以專案方式推出「愛(癌)兒照護專案」，不需費用也沒有名額限制，經過評估適合，就會收案。基金會已經一口氣培訓了10位臨床經驗豐富、滿懷愛心的專業營養師，做好提供服務的準備。上周也開始規劃專屬孩子的17堂課，預計推出每堂10幾分鐘的線上課程，希望年底前推出，支持病情穩定的孩子更加參與自己的營養生活。

癌症關懷基金會提醒，兒童癌症有9大警徵「燒、紅、大、腫、痛，神、視、輕、白」。家長若發現孩子超過一星期有以下情況，應提高警覺，及早就醫檢查，兒癌若能及早治療，5年存活率高達8成。

1. 不明原因發「燒」。

2. 身上有「紅」色出血點或黏膜出血症狀，例如流鼻血、牙齦出血、瘀青。

3. 頸部、腋下、鼠膝部等淋巴結不明原因腫「大」。

4. 身體或四肢出現「腫」塊。

5. 不明原因疼「痛」，如頭痛、肢體痛(尤其下肢)、胸腹痛等。

6. 出現「神」經系統症狀，如複視、肢體無力、運動不能協調(寫字歪扭)、無法捧碗或用筷子，走路歪斜易跌倒等

7. 「視」，瞳孔出現白色反光。

8. 不明原因體重減「輕」。

9. 臉色蒼「白」等貧血現象。

愛(癌)兒照護專案

專案詳情：https://lihi1.cc/Wfpp9

預約諮詢：https://lihi1.cc/cwVPq

癌症

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