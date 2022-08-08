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新冠肺炎趨緩小心登革熱接著來 境外移入病例超越去年

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
登革熱病媒蚊誘殺桶內捕捉到許多蚊蟲。圖／聯合報系資料照
登革熱病媒蚊誘殺桶內捕捉到許多蚊蟲。圖／聯合報系資料照

新冠肺炎疫情趨緩，隨著國境逐步開放，國內累計的登革熱病例也跟著增加，台南市登革熱防治中心指出，9月即將進入登革熱的流行高峰期，加上近期降雨不斷，提醒民眾要注意清掃住家附近的積水點，避免爆發本土群聚個案。

中心指出，國內今年迄今共累計15例登革熱境外移入病例，分別自越南10例、印尼2例、菲律賓2例及新加坡1例移入，目前尚無本土病例；國際登革熱疫情亦有上升趨勢，鄰近之東南亞、南亞等國家均屬於高風險區域。

而近年因為國境管制，登革熱疫情也受到控制，2020年本土病例73例，是近年首次降到百例以下，而2021年更是0例，完全沒有本土病例，境外移入則是12例，而今年到目前為止的境外移入病例已超越去年。

台南市登革熱防治中心主任許以霖表示，現在是登革熱流行季節，近期高溫且有降雨情形發生，如雨後未能及時巡查環境並將積水容器清除刷洗，便容易滋生病媒蚊，唯有落實「巡、倒、清、刷」，將住家、工作地、內外環境盆栽、容器、帆布、屋簷排水槽、防火巷後溝、陽台、地下室及房屋頂樓的積水清除，儲水桶加蓋或使用細紗網封口，定期刷洗儲水容器內壁，才可避免病媒蚊孳生及感染登革熱。

他表示，隨著國門邊境管制及檢疫措施逐步放寬，又正值暑假期間，提醒民眾若規劃至東南亞及南亞國家旅遊或探親，請出國前做好居家環境積水容器清除及倒置，出國活動時做好防蚊自主管理，身體裸露部位塗抹衛生福利部核可的防蚊藥品，長時間在戶外活動時，建議穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬。

返國後14日內，應密切留意自身健康情況。如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，勿自行服藥請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及時採取防治措施，避免疫情擴大。相關資訊請參閱台南市政府衛生局全球資訊網或1922防疫專線。

登革熱 疫情 衛生局

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