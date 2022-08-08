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這類癌症7成有「原發抗藥性」 新基因療法有望突破

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
台北醫學大學研究團隊與加州大學舊金山分校研究團隊合照。北醫大校長林建煌（左三）、北醫大教授蔡坤志（右三）。螢幕由右至左：Prof. Valerie M. Weaver、Dr. Jonathan Laskin、Dr. Jason Northey。記者鄒尚謙／攝影
台北醫學大學研究團隊與加州大學舊金山分校研究團隊合照。北醫大校長林建煌（左三）、北醫大教授蔡坤志（右三）。螢幕由右至左：Prof. Valerie M. Weaver、Dr. Jonathan Laskin、Dr. Jason Northey。記者鄒尚謙／攝影

國人十大死因中「癌症」始終居高不下，癌症發生率逐年攀升，但超過7成的實體固態腫瘤，如：乳癌、胰臟癌等外腫瘤癌症，在尚未接受治療前就已具抗藥性，不僅無法對化學治療產生反應，同時也對身體自然產生或是外部給予的免疫細胞無感。臺北醫學大學與國外研究團隊最新研究發現，破解癌症抗藥性的方式，將治療反應率自3成大幅拉升至9成。

臺北醫學大學與加州大學舊金山分校組成跨國研究團隊，歷經5年的研究發現，癌症抗藥性的根本原因「死亡檢查哨（Death Checkpoint）」，是繼2018年諾貝爾獎癌症免疫檢查哨（Immune Checkpoint）後的新發現，研究成果在今年6月刊登於國際期刊「自然癌症（Nature Cancer）」。

萬芳醫院臨床試驗中心主任、台北癌症中心胰臟癌團隊召集人蔡坤志指出，實體癌症，像是乳癌、胰臟癌等等，在化療、免疫療法時，有效的病人不到3成。這些癌症在發現時，對許多不同藥物往往已有原發抗藥性，近年來免疫療法甚至只對15%的癌症病患有幫助。

「因為癌細胞想要自保。」蔡坤志說明死亡檢查哨的原因，是患者體內癌症細胞中的NCOR2蛋白，會抑制訊息傳導，讓癌症對於化學治療、放射治療及免疫治療有頑強的抗藥性。

因此，研究團隊發展出克服癌症抗藥性的「NCOR2誘餌」基因療法。蔡坤志表示，在各種臨床前動物試驗模式中，NCOR2誘餌基因療法結合化學治療藥物，或是抗PD1抗體，可大幅增進3陰性乳癌與胰臟癌等難以治療的癌症的藥物反應率，大幅提升至9成以上。

除了提高實體癌症藥物反應率外，NCOR2誘餌基因療法也對「抑制腫瘤復發」有幫助。蔡坤志說，癌細胞內NCOR2與HDAC3蛋白會組成表基因調控機制，因此透過「NCOR2誘餌」，分開NCOR2與HDAC3蛋白，使其無法作用，藉此順利活化腫瘤中的免疫細胞如T細胞，產生治療的免疫記憶，抑制腫瘤的復發。

除了乳癌、胰臟癌是此次新療法的重點做用癌症，加州大學舊金山分校外科與生物工程與組織再生中心教授Valerie Weaver表示，根據研究團隊目前成果來看，相信可以更加廣泛運用在多項癌症上，但團隊僅針對較棘手的癌症進行試驗，目前在腦癌的治療上有相當好的進展。

此基因療法是去除死亡檢查哨，是否可能產生副作用？Valerie Weaver說明，「NCOR2誘餌」基因療法需要非常嚴密的控制，目前僅非常短暫的給藥、縮短作用期間，希望避免造成免疫風暴等問題，將來設計藥物也會納入考慮。蔡坤志則說，要治療癌症「NCOR2誘餌」基因療法只是一部份，仍要搭配其他方式綜合治療，試驗上多以局部注射為主而非全身性注射，就是為了避免免疫風暴的疑慮，預估3至5年內進入動物臨床試驗。

死亡檢查哨機轉以及「NCOR2誘餌」基因療法作用。圖／北醫大提供
死亡檢查哨機轉以及「NCOR2誘餌」基因療法作用。圖／北醫大提供

癌症 基因 腫瘤

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