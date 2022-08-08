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爸收到父親節蛋糕反而不開心 網友傳授「不能說的秘密」

聯合新聞網／ 綜合報導
今天是父親節，你有跟你的爸爸一起慶祝父親節的習慣嗎？ 圖／擷自ingimage
今天是父親節，你有跟你的爸爸一起慶祝父親節的習慣嗎？ 圖／擷自ingimage

今天是父親節，你有跟你的爸爸一起慶祝父親節的習慣嗎？日前有一位網友分享買蛋糕送爸爸心得「爸爸收到蛋糕有點不開心」，原po感到「好尷尬，好想把頭埋進土裡，感覺爸爸沒有很開心」，結果還被朋友唸說怎麼會那麼老實「說出價錢」啦！

日前一名網友在Dcard發文，說心想父親節快到了，原po花了好幾天找了一間評價還不錯的蛋糕店，當他歡天喜地的把蛋糕拿出來之後，他爸就問這個蛋糕多少錢啊？很貴嗎？ 他下意識的就脫口而出：「還好啦，就xxx而已！」瞬間爸爸臉就垮掉，一邊吃一邊念太貴了啦!真的太貴了之類的話，吃到一半雖然媽媽緩頰說：「好啦～這是人家的心意啊～」，然後爸就沒再講話，安靜的把剩下的蛋糕吃掉。原po覺得自己錯了，下次要不就謊報價錢，要不就打哈哈過去。

文章一曝光立即引發熱議，不少人安慰原po「怎麼會有人會說啦!第一次看到這麼誠實的人」、「我報給爸媽的價格永遠都是打折再打折」、「太便宜我爸才會不開心XD」、「不管便宜或貴，都是一個小心意」、「沒事，其實爸媽都會這樣，所以我都謊報價錢，很多時候我爸還可以被唬，但根本瞞不過我媽」。

其中有網友熱心傳授經驗，他也有一個會問價格的爸爸，萬一買了昂貴的東西回家被關切，「我的應對方式是先叫他猜價格，等他回答之後我就會回『差不多』，我爸每次都很得意說『我就知道！』」，網友則紛紛回應「這招不錯欸！學起來了，謝謝你～」、「這招好讚！學起來～」、「這個方法真的美賣！（筆記筆記）」、「既不會讓爸爸生氣，還可以讓他心情更好的方法，高招！」。

另有網友問說你們都會過父親節？「我們家沒在過節」、「我爸想唸我的機會都沒有，因為我們家不過我爸的節日」、「好可憐的爸爸，爸爸不好嗎？知道身為男人的悲哀了嗎？會幫父親過節的真的不多」。

父親節 Dcard 價錢 爸爸 連鎖蛋糕店

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