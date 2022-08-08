疫情加劇孤立感 家扶調查近一成國中生有想死的念頭
衛福部公布2021年國人死因分析，「自殺」連3年排名12至14歲兒少死因前3名，12至14歲自殺通報人次五年來增加5.49倍，年齡層佔比增加3.67倍，高於其他年齡層。家扶基金會今天發表《兒少對自我心情認識和抒發方式調查》，發現國中生有負面情緒比例高於其他兒少學齡層 。世界衛生組織(WHO)也提醒疫情流行對兒少心理健康影響最深，是從疫情復甦過程最應關注的議題。
《兒少對自我心情認識和抒發方式調查》指出，國中生一週內負向情緒比例皆高於其他兒少學齡，總是感到難過有12.0%、心煩19.1%、寂寞12.7%、憂鬱12.7%，出現想不開甚至想死念頭的比例也將近一成，更有超過一成 國中生心情不好時會透過自我傷害來抒發情緒。
家扶舉例，小賢升上國三面對學業壓力、家人管教與家裡經濟擔憂，經常不自覺用手指刮傷手腕，與家人衝突時還會激動地搥打自己的頭，透過輔導老師與社工關懷追蹤，協助小賢與家庭成員交流互動方式及衝突因應，孩子透過學習覺察情緒與表達感受，也漸漸減緩自傷行為。
家扶指出，剛進入青春期的國中生有其獨特需要面對的困擾，他們在環境期待與壓力下，煩悶的情緒苦無出口，有時會透過立即、強烈地行為，或壓抑逃避的方式表達，難以有效地處理情緒與關係，現階段再加上疫情大流行造成日常生活重大改變與隔離孤立，對兒少心理健康也有負面影響，成長壓力或陷入貧困、經歷受虐、暴力、歧視、霸凌等經驗與疫情生活影響可能成為心理疾患根源或行為偏差原因，並加劇心理健康不佳和自殺風險。
家扶呼籲，政府也應將國中生特定年齡層納入兒少自殺議題數據之分析，並更進一步據此發展疫情下預防措施與處遇服務計畫。
家扶指出，台灣現行雖有《校園學生自傷三級預防工作計畫》進行高關懷學生識別，但兒少身心變化迅速，不僅是心理有狀況才要關注。心理健康需求並非罕見的個人問題，社會環境更需包容承接每位有煩惱地年輕心靈，家扶基金會提出「兒少心理健康 CDC」，希望整個社會一起成為孩子的心靈捕手。
1. Check-up 心理檢查：政府實施兒少定期心理健檢，及早掌握身心問題並處遇介入。
2. Discuss 交流求助：兒少主動與信任者或大人討論心事困境，並勇敢向資源管道求助。
3. Care 關懷陪伴：家長關懷與陪伴孩子度過青春期，從關係中獲得支持與身心安全感。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
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