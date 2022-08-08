快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

午後雨彈來了！4縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

女子經期後吃藥燉排骨進補 沒想到滿臉四肢長紅疹

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
大里仁愛醫院中醫科醫師周瑋玲（中）。圖／大里仁愛醫院提供
大里仁愛醫院中醫科醫師周瑋玲（中）。圖／大里仁愛醫院提供

1名年輕女性常覺得身體虛、疲累倦怠，且有水腫情形，日前生理期剛過，吃了碗攤藥燉排骨想為自己補一下，沒想到，隔天早上醒來，發現自己臉部紅腫、眼眶水腫、口乾舌燥，臉上和四肢都出現明顯的紅色丘疹，經中醫師診斷其為痰濕重體質，經開立清濕熱藥物，服藥一個月後，紅疹面積才縮小。

患者原本拿出以往曾吃過的西藥吃，但不見效用，紅疹不但未消退且更多，後來才改看過中醫，尋求改善。

大里仁愛醫院中醫科醫師周瑋玲望診發現，女患者紅疹零星分布，布滿整個上臂、指縫及手背，再聽她述說事件經過，診斷其為痰濕重體質。

周瑋玲說，女患者在盛夏喝藥燉排骨，導致濕熱內蘊中焦，蘊結無法透出，加上使用西藥類固醇及消炎藥物後，將熱更加往體內臟腑推移，層層疊疊，更加無法透出，使得紅疹越發越多。

因此，她開出甘露消毒丹加麻黃、連翹、赤小豆湯等清濕熱藥物處方，女患者服藥一個月後，才讓紅疹消退，面積縮小，皮膚逐漸恢復白皙，這才恢復了往日笑容。

女患者服用甘露消毒丹加麻黃、連翹、赤小豆湯等清濕熱藥物，一個月後才讓紅疹消退，面積縮小。圖／大里仁愛醫院提供
女患者服用甘露消毒丹加麻黃、連翹、赤小豆湯等清濕熱藥物，一個月後才讓紅疹消退，面積縮小。圖／大里仁愛醫院提供
女患者服用甘露消毒丹加麻黃、連翹、赤小豆湯等清濕熱藥物，一個月後才讓紅疹消退，面積縮小。圖／大里仁愛醫院提供
女患者服用甘露消毒丹加麻黃、連翹、赤小豆湯等清濕熱藥物，一個月後才讓紅疹消退，面積縮小。圖／大里仁愛醫院提供

患者 中醫 水腫

延伸閱讀

猴痘昨現第3例匡列2人 第2例關29天仍未出院

中重症+145 增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

確診2個月後MIS-C 6個月男嬰為國內最小個案

「長新冠」疑難雜症多！中醫：病毒特性影響症狀，Delta毒性濕熱、Omicron濕寒

相關新聞

4縣市大雨特報！注意雷擊及強陣風

中央氣象局今日14時45分發布大雨特報，並指出因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園至苗栗、宜蘭山區有局部大...

抗UV防曬外套怎麼挑？ 防曬效果更強、更涼感

夏天紫外線強，烈陽下如果沒有防曬，不僅會曬傷、加速老化，還可能引發皮膚癌。近年風行抗UV防曬外套，業者宣稱「穿比不穿還涼」，真那麼厲害？到底穿了涼感衣，體感溫度可降多少？怎麼看懂抗UV防曬衣的檢測指標？機能衣又要怎麼清洗保養？

蒐集公仔模型風雲錄 有人地震先看藏品再顧妻兒差點家庭革命

日前有女網友擅自將丈夫收藏的「哥吉拉公仔」贈與親友小孩，導致丈夫憤而離家，引起廣泛討論；3C時代，喜歡玩組合模型和蒐集公仔的「老男孩」其實不少，且所費不貲，有人夫唱婦隨，相安無事；有人則怨發生地震時，先生第一時間竟不是關心妻女，而是跑去看公仔有沒有事，差點引爆家庭革命。 藏家表示，組合模型內有乾坤，除了組裝、粘合、噴漆、研磨等技藝，還要有機械原理、工具運用知識，這也是職場訓練的一環。 近日台海危機，兩岸各式先進武器精銳盡出，還引發軍武模型迷熱烈討論，從飛機、船艦到戰車，有人組裝飛機從老爺螺旋槳、噴射機，到軍用機、隱型戰機都有，對每種飛機的性能與構造如數家珍。

即起到12日台北可見懸日 峨眉街、忠孝西路接力出現

據氣象局懸日預報，這週傍晚台北市有懸日景象；從7日到12日先後於峨眉街、忠孝西路等地區出現，若在無雲遮情形下即可觀賞；並...

年逾500童罹癌 家長必知9大警訊＋公益營養資源

台灣每年超過540個孩子被診斷出癌症，癌症關懷基金會執行長黃翠華提醒，7到8成癌症兒童接受正規治療後可重獲健康，期間「營...

雙北等9縣市高溫炎熱 台東長濱達37.8度

氣象局更新雙北等9縣市高溫資訊，其中台東有機會出現攝氏38度極端高溫。今天截至下午1時，以台東縣長濱鄉37.8度最高溫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。