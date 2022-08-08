女子經期後吃藥燉排骨進補 沒想到滿臉四肢長紅疹

1名年輕女性常覺得身體虛、疲累倦怠，且有水腫情形，日前生理期剛過，吃了碗攤藥燉排骨想為自己補一下，沒想到，隔天早上醒來，發現自己臉部紅腫、眼眶水腫、口乾舌燥，臉上和四肢都出現明顯的紅色丘疹，經中醫師診斷其為痰濕重體質，經開立清濕熱藥物，服藥一個月後，紅疹面積才縮小。

患者原本拿出以往曾吃過的西藥吃，但不見效用，紅疹不但未消退且更多，後來才改看過中醫，尋求改善。

大里仁愛醫院中醫科醫師周瑋玲望診發現，女患者紅疹零星分布，布滿整個上臂、指縫及手背，再聽她述說事件經過，診斷其為痰濕重體質。

周瑋玲說，女患者在盛夏喝藥燉排骨，導致濕熱內蘊中焦，蘊結無法透出，加上使用西藥類固醇及消炎藥物後，將熱更加往體內臟腑推移，層層疊疊，更加無法透出，使得紅疹越發越多。