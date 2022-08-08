手刀準備搶票！台鐵中秋連假車票11日0時開賣

今年9月9日至9月11日為中秋連假，台鐵局因應連續假期疏運旅客需要，將於9月8日起至9月12日全線加開各級列車總計122班次，旅客可於8月11日凌晨0時起訂票。

台鐵說明，本次中秋連假加班車包含東部地區實名制列車4班及9月9日至11日樹林－花蓮EMU900型區間快車6班、七堵－高雄EMU900型區間快車6班。另為加強疏運旅客，9月8日至9月12日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵也說，中秋連續假期車票自8月11日0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站及各車站時刻公告。