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手刀準備搶票！台鐵中秋連假車票11日0時開賣

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵中秋連續假期車票自8月11日0時起，開放網路及電話語音訂票。記者盧逸峰／攝影
台鐵中秋連續假期車票自8月11日0時起，開放網路及電話語音訂票。記者盧逸峰／攝影

今年9月9日至9月11日為中秋連假，台鐵局因應連續假期疏運旅客需要，將於9月8日起至9月12日全線加開各級列車總計122班次，旅客可於8月11日凌晨0時起訂票。

台鐵說明，本次中秋連假加班車包含東部地區實名制列車4班及9月9日至11日樹林－花蓮EMU900型區間快車6班、七堵－高雄EMU900型區間快車6班。另為加強疏運旅客，9月8日至9月12日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵也說，中秋連續假期車票自8月11日0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站及各車站時刻公告。

本次中秋連假也開行東線實名制列車班次，於8月12日0時起開放今年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

因應中秋連假疏運，台鐵全線加開各級列車總計122班次。圖／台鐵局提供
因應中秋連假疏運，台鐵全線加開各級列車總計122班次。圖／台鐵局提供

台鐵 中秋

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