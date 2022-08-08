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手刀準備搶票！台鐵中秋連假車票11日0時開賣
今年9月9日至9月11日為中秋連假，台鐵局因應連續假期疏運旅客需要，將於9月8日起至9月12日全線加開各級列車總計122班次，旅客可於8月11日凌晨0時起訂票。
台鐵說明，本次中秋連假加班車包含東部地區實名制列車4班及9月9日至11日樹林－花蓮EMU900型區間快車6班、七堵－高雄EMU900型區間快車6班。另為加強疏運旅客，9月8日至9月12日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵也說，中秋連續假期車票自8月11日0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站及各車站時刻公告。
本次中秋連假也開行東線實名制列車班次，於8月12日0時起開放今年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。
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