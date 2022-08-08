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機車騎士車禍髖關節骨折脫臼 微創手術恢復快傷害小

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院骨科醫師曾怡菱說，髖關節是一個很強壯的關節，會發生骨折脫臼的情況大部分是受到高能量外力造成，一般車禍跟高處墜落是兩大主要原因。圖／長安醫院提供
長安醫院骨科醫師曾怡菱說，髖關節是一個很強壯的關節，會發生骨折脫臼的情況大部分是受到高能量外力造成，一般車禍跟高處墜落是兩大主要原因。圖／長安醫院提供

1名22歲機車騎士車禍受傷，X光檢查發現左側髖臼骨折合併髖關節後側脫臼，醫師以電腦斷層掃描製作3D影像重組，更精準評估骨折位置，並採取微創骨折復位固定手術，使得他傷口較傳統手術小、軟組織傷害輕微、恢復也較快，而且術後疼痛及下肢活動都獲得改善。

長安醫院骨科醫師曾怡菱說，髖關節是一個很強壯的關節，會發生骨折脫臼的情況大部分是受到高能量外力造成，一般車禍跟高處墜落是兩大主要原因。車禍時若駕駛人膝部撞擊汽車儀表板造成的損傷，也會導致。

她說，骨盆為人體支撐重量、保護內臟器官，布滿神經跟血管，一旦骨折，很容易因血管破裂引發大出血。若衝擊較小、結構仍很穩定完整，大部分可採臥床休息、藥物治療等的保守治療；若衝擊力道大造成裂痕或是大幅移位，則需要手術治療，這名騎士的髖臼骨折，骨折處非常不穩定，容易造成髖關節脫臼，所以需要手術治療。

因為髖臼骨折的複雜性，臨床上，會搭配高階電腦斷層檢查，精準重建3D立體影象來確定骨折詳細狀況，手術則採取微創骨折復位固定術。曾怡菱說，傳統手術是沿著腹股溝切開一個連續性約20至30公分傷口，微創作法則可以分成兩段較小傷口來處理，這樣不僅傷口可以較小、恢復也比較快，更重要的是可以降低對軟組織的傷害。

她說，髖臼骨折常見的後遺症是股骨頭壞死及創傷性髖關節炎，發生率約10至40%，因此需固定回診追蹤後續的狀況。

骨折 手術 車禍

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