30周年填問卷得萬元獎金？ 長榮航空：詐騙手法勿上當

日前有女網友擅自將丈夫收藏的「哥吉拉公仔」贈與親友小孩，導致丈夫憤而離家，引起廣泛討論；3C時代，喜歡玩組合模型和蒐集公仔的「老男孩」其實不少，且所費不貲，有人夫唱婦隨，相安無事；有人則怨發生地震時，先生第一時間竟不是關心妻女，而是跑去看公仔有沒有事，差點引爆家庭革命。 藏家表示，組合模型內有乾坤，除了組裝、粘合、噴漆、研磨等技藝，還要有機械原理、工具運用知識，這也是職場訓練的一環。 近日台海危機，兩岸各式先進武器精銳盡出，還引發軍武模型迷熱烈討論，從飛機、船艦到戰車，有人組裝飛機從老爺螺旋槳、噴射機，到軍用機、隱型戰機都有，對每種飛機的性能與構造如數家珍。

2022-08-08 15:00