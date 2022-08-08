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30周年填問卷得萬元獎金？ 長榮航空：詐騙手法勿上當

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航空遭有心人士仿冒公司官網之設計，並用問卷的方式企圖騙取民眾個資，公司澄清請民眾請勿點擊連結，做好個資保護措施。圖／長榮航空提供
長榮航空遭有心人士仿冒公司官網之設計，並用問卷的方式企圖騙取民眾個資，公司澄清請民眾請勿點擊連結，做好個資保護措施。圖／長榮航空提供

「通過問卷，您將有機會獲得10000新台幣」，近來通訊軟體間流傳一則「慶祝長榮航空30周年」問卷活動，沒想到竟是詐騙手法，長榮航空遭有心人士仿冒官網設計，用簡體字之「长荣航空30周年交通补贴」為題，輔以盜用之照片舉辦活動，以LINE、e-mail及簡訊等方式散播詐騙連結，並用問卷的方式企圖騙取民眾個資，長榮航空呼籲民眾切勿上當受騙。

長榮航空嚴正澄清，公司自1989年成立迄今已逾33年，從未以交通補貼舉行活動，目前官網及各系統均正常運作，沒有遭駭客入侵之情事，且該釣魚網站之網址十分怪異多變，明顯為詐騙行為，敬請社會大眾千萬不要點選，以免受騙上當，公司也將報警追查以保護無辜的消費者，敬請參考公司「網路安全自我保護」保護自身資訊安全。

長榮 詐騙

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