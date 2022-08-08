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30周年交通補貼？遭釣魚網站盜圖詐騙個資 長榮航空將報警

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
長榮航空遭有心人士仿冒公司官網之設計，並用問卷的方式企圖騙取民眾個資，長榮提醒民眾勿點擊連結，做好個資保護措施。圖／長榮提供
長榮航空遭有心人士仿冒公司官網之設計，並用問卷的方式企圖騙取民眾個資，長榮提醒民眾勿點擊連結，做好個資保護措施。圖／長榮提供

長榮航空近日遭有心人士仿冒公司官網之設計，用簡體字之「长荣航空30周年交通补贴!」為題，輔以盜用照片舉辦活動，以LINE、e-mail及簡訊等方式散播詐騙連結，並用問卷的方式企圖騙取民眾個資。

長榮航空嚴正澄清，公司自1989年成立迄今已逾33年，從未以交通補貼舉行活動，目前官網及各系統均正常運作，沒有遭駭客入侵之情事，且該釣魚網站之網址十分怪異多變，明顯為詐騙行為，敬請社會大眾千萬不要點選，以免受騙上當，公司也將報警追查以保護無辜的消費者。

長榮航空說明，網路釣魚是指詐騙者假冒長榮航空公司的名義騙取您個人機密資料：例如，姓名、密碼、銀行帳戶及信用卡號碼，以使用在非法的目的，例如網路詐騙行為。網路釣魚的行為通常藉由兩種途徑: 透過偽造網頁及電子郵件。詐騙者會製作一個貌似長榮航空網站的偽造網頁，在該偽造網頁上放置長榮航空的企業標誌、圖形與電子郵件信箱來誤導您相信您所瀏覽的是真正的長榮航空網站，藉以騙取您的個人機密資料。

長榮 詐騙

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