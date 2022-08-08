又ㄎㄧㄤ又感人！十大蠟筆小新必看劇場版片單快來補番

長不大的5歲小孩

有人說《哆啦A夢》、《名偵探柯南》這些長壽卡通在做成劇場版時，角色定位因為配合敘事節奏，感覺會變得些許不同，大雄會比較勇敢、胖虎比較友善，柯南則是每年都會化身動作片主角，唯獨蠟筆小新的主角新之助例外，永遠是那個我行我素、天不怕地不怕的5歲小孩。

今年蠟筆小新的動畫邁入第30週年，小時候被父母禁看、轉台的蠟筆小新粉絲也已經長大，現在正是時候好好補完它們，今天就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，看看網友熱議的十大蠟筆小新電影有哪些吧！

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No.10 我的搬家物語 仙人掌大襲擊

劇情開頭由於廣志受到公司雙葉商事提拔，為了工作野原一家必須搬到墨西哥，原以為能順利過上新生活，沒想到在當地卻碰上了可怕的食人怪物。有網友評論說：「這部裡面的反派是看起來讓人最『毛』的，沒有臉又有觸手很噁心」、「放到別的IP裡完全就是恐怖電影的劇情啊」，也有人說自己最喜歡野原一家離開春日部的橋段：「可以看見風間對小新的真心。」

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No.9 大對決！機器人爸爸的反擊

身為野原一家的爸爸，廣志有一天竟然變成了機器人？這部劇場版的故事就在這樣的奇想下展開，這位機器人爸爸，就像本來的廣志一樣個性認真、關心家人，而且還變得更萬能了！只是究竟這樣的美好，要付出怎樣的代價呢？許多觀眾看完後認為：「這部反映現代很多家庭角色分配的現況」、「最後比腕力那邊好笑又感人」、「很適合父親節的時候和爸爸一起看。」

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No.8 風起雲湧 光榮燒肉之路

想吃燒肉的心情能夠讓人多有衝勁？「光榮燒肉之路」這部劇場版之所以能在眾多觀眾心目中名列前茅，是因為它集結了蠟筆小新經典的惡搞精神—女裝廣志、奇特的賽格威追逐戰和人物畫風匹變等元素，全都以一個「晚餐想吃燒肉」的目標貫穿、異常熱血，有人說：「隔了這麼多年，小白（身為一隻狗）的『聚眾飆車及酒駕』罪名還是很好笑」、「攔車那段超好笑。」

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No.7 激戰！塗鴉王國與差不多四勇者

這部是蠟筆小新漫畫問世30週年的紀念作品，也是首次不以野原一家或春日部防衛隊為主角的電影，標題中的蠟筆在本作成為了關鍵道具，講述了天上的塗鴉王國因為地上的人們不再塗鴉，面臨失去能量的險境，小新和他所畫出的勇者必須負責拯救世界的故事，有些老粉絲認為這部：「中間一度覺得風格不像蠟筆小新，但是很特別很不錯」、「勇者消失的時候哭爆。」

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No.6 超級美味！B級美食大逃亡！！

你心目中最好吃的東西是什麼？在這部劇場版中的反派主張「食物有貴賤之分」，破壞了小新期待已久的B級美食嘉年華，因此小新和春日部防衛隊必須帶著「秘傳的醬汁」找到炒麵達人阿健挽救嘉年華，許多網友都說看完後：「肚子好餓，好想吃炒麵」、「這群小朋友遭遇的最大困難不是敵方幹部，而是飢餓帶來的猜疑」、「小白跳舞那邊超可愛的。」

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No.5 風起雲湧 猛烈！大人帝國的反擊

每個人心都住著一個不想長大的孩子、有段希望抓住的光陰，「大人帝國」劇中的反派就想回到純樸的20世紀，還要帶著廣志、美冴這些曾經歷那個時代的人們一起，於是用計讓這些大人們忘記自己現代身分，而小新和朋友們則要負責將爸媽拉回來。有人說這部：「長大後看會更有感覺」、「看廣志回憶那段默默就流下眼淚」、「腳臭再次拯救了世界。」

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No.4 新婚旅行風暴～奪回廣志大作戰～

這部的主角群雖說是野原一家，卻是少數重點聚焦在野原夫婦二人關係的電影，電影開頭一家人開開心心前往澳洲，原本打算補辦廣志和美冴的新婚旅行，沒想到廣志卻意外被綁架、成為神秘「公主」的未婚夫，突然被丟下的美冴、小新只好和不靠譜的寶藏獵人結盟前往營救。有觀眾看完說：「過程可以感受到美冴為母則強的氣場」、「愛真的可以超越一切。」

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No.3 風起雲湧 壯烈！戰國大會戰

說起最喜歡的蠟筆小新電影，這部絕對是榜上常客，雖然題材是現在常見的穿越劇，不過有著「從純真孩童視角看大人的殘酷戰爭」、「武士和公主間的淒美戀情」這些元素，還是讓本作封了神，有觀眾表示：「真的很愛這部，但是不敢常常重刷，會哭」、「深刻地感受到了何謂武士精神」也有人提到：「小新說『原來從古代就是老婆比較兇』這句超好笑。」

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No.2 謎案！天下春日部學院的怪奇事件

這部的故事舞台設定在菁英主義的天下春日部學院，小新等人被邀請前往體驗寄宿學校生活，卻和好友風間起了衝突，還意外捲進神秘事件中，作為一部偵探劇，這部的推理環節被不少觀眾點評：「安排得很扎實，線索都有好好發揮到作用」、「角色雖多，但都有記憶點，沒有誰是多餘的」也有人感動說：「這部電影貫徹了青春的意義」、「好想要有風間這樣的朋友。」

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No.1 幽靈忍者珍風傳

本片是蠟筆小新電影的第30作，呼應週年紀念主題，《幽靈忍者珍風傳》引用原著漫畫的劇情延伸創作，要揭開「小新其實並不是廣志和美冴的親生兒子？」這樣重大的身世之謎，同時也向過去多部劇場版致敬，放了不少小彩蛋在裡面，回饋系列粉絲，有粉絲看完後表示：「喜歡這次的忍者主題，動作場面很有速度感」、「看見彩蛋很驚喜，原來小新已經陪我們這麼久了。」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年08月03日至2022年08月02日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蠟筆小新劇場版』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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