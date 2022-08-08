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八八節快樂！ 鄭明典：21世紀以來最常發颱風警報的日子
今年是一年一度的父親節，氣象局長鄭明典上午即在臉書祝大家「八八節快樂」，並指出過去22年，發布陸上颱風警報頻率最高的兩天就是8月8日及8月9日，並解釋氣候上，這個時段太平洋高壓接近它最北的位置，西北太平洋上的熱帶對流區間（熱帶輻合帶）也達到北緯15度左右，因此熱帶擾動影響台灣的機率最高。不過目前台灣並未受到颱風影響，氣象局則預估本周可能會在南海一帶有熱帶性低壓生成。
氣象局統計，近22年、自2000年起的8月8日父親節，就有5年、共6個颱風發了颱風陸上警報，分別為2006年寶發 (BOPHA)颱風、2007年帕布 (PABUK)颱風、梧提 (WUTIP)颱風、2009年，莫拉克 (MORAKOT)颱風、2015年蘇迪勒 (SOUDELOR)颱風、2019年利奇馬 (LEKIMA)颱風，這兩天也是全年度最常發布陸上警報的日期。
氣象局說，因為8月份本就是颱風豪雨好發的季節，過去歷史上，有許多顯著的強風豪雨事件都是在這幾天附近發生，如1959年，重創中南部的「八七水災」、2009年因莫拉克颱風造成中南部破紀錄雨量，帶來慘重傷亡的「八八風災」、2015年強風豪雨致災，重創新北山區的「蘇迪勒颱風」、去年則有盧碧颱風減弱後之熱帶性低氣壓通過，造成西半部多縣市淹水災情。
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