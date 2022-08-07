如何讓健保永續？ 專家提出這三支箭

台灣醫療水準果真超高嗎？在今天一場研討會上，眾多學者認為，這只是大內宣，事實上，台灣民眾平均餘命成長幅度遠遠落後於日本、南韓，主因在於健保總額制度下，許多醫院收入有限，無法淘汰老舊儀器，也無法聘用個管師，以致台灣整體醫療水準正在衰退中。

新北市醫師公會今天舉辦「新北醫療論壇」，主題為「健保永續面面觀」，台北耕莘醫院院長林恆毅表示，健保若想要永續經營，應考慮和商業醫療保險合作，透過商保彌補健保不足之處，例如，癌症新藥、免疫治療，造福民眾，也能減輕健保負擔。

健保署長李伯璋表示，癌症用藥費用成長速度極快，在各類藥品中穩居第一名，以110年為例，共給付154種癌症藥物，健保支付金額超過400億元，且逐年增加中。

據統計，逾七成民眾投保商業保險，比率相當高，高達1679.1萬人購買商業保險，但因不清楚理賠標準，而引發爭議，也無助於減輕健保負擔，李伯璋建議，民眾應該投保「實支實付」住院醫療保險，並購買癌症險。

林恆毅建議，健保應以朝更多元給付方式，以攝護腺肥大手術為例，目前僅給付內視鏡手術，而機器人手臂「達文西手術」則需全額自付。若健保與商保互補，民眾若有購買保險，選擇「達文西手術」，健保給付內視鏡手術費用，其餘由商業保險支付，等於民眾擁有更多的醫療選擇。

新光醫院副院長洪子仁表示，健保如想永續經營，務必思維創新，健保有如一台跑了二三十年的火車，必須重新打造，健全組織架構，否則早晚出軌，屆時全民受苦。

逢甲大學財稅系特約講座教授謝啟瑞提出「健保改革三支箭」，首先政府應該修法，透過一般稅收、特別預算來投資國人健康，不能再將健保歸為「民眾自給自足」。其次，在健保既有架構上，整合商保，例如，在昂貴新藥及醫材上，轉嫁至商業保險。

第三支箭則著重在節流，建議政府成立國家級臨床試驗中心，針對國人常見的疾病治療，建構臨床研究，才能有效去除無效醫療，提高經濟效益，將錢用在刀口上。

洪子仁建議，政府應該比照南韓，成立衛福部智庫平台，如同南韓保健福祉部下的智庫組織（韓國保健福祉情報開發院、韓國保健產業振興院、韓國保健醫療者國家實驗院），將臨床試驗研究成果，作為健保創新改革的重要參考。

最重要的是政府不要再做大內宣，強調台灣醫療水準有多好多高，而是更積極地投資國人健康，例如，固定編列預算或是特別預算，提高醫療支出在整體GDP的占比。

洪子仁表示，南韓、日本等國醫療占比遠高於台灣，這已反映在民眾平均餘命成長趨勢，台灣幾乎停滯不前，但日韓則愈來愈高，當然差距也愈來愈大。