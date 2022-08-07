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老盟推動社區共好 為獨居好朋友尋找幸福
中華民國老人福利推動聯盟曾針對六都65歲以上長者進行調查，其中超過50%的長者幾個月僅一次或沒有與親友聚會，另有24.1%的長者感到孤寂。為此，老盟深入全台八個社區，共同發起「社區共好暨孤獨處方箋」，並於本月13日上午9時，在台北市IEAT 國際會議中心舉辦「社區共好 幸福獨居好朋友」計畫啟動分享會，邀請示範社區、衛福部社會救助及社工司、輔導專家團隊與會對談，並且分享作法。
老盟秘書長張淑卿表示，多年來老盟協助開發全國社區老人照顧模組，在實務上發現社區服務據點人力老化問題，今年「社區共好暨孤獨處方箋」計畫透過與全台8個社區發展協會合作，包括新北永和民權社區、新北平溪菁桐社區、基隆中正平寮社區、新竹橫山社區、台中西屯何明社區、彰化竹塘小西社區、嘉義義竹東過社區，以及屏東潮州三星社區，嘗試培力社區中高齡與高齡人才，建立社區自主獨居服務模組。
此分享會邀請北醫公共衛生系教授徐慧娟針對社區獨居老人需求盤點現況，老盟政策倡導委員會召集人黃松林談孤獨老人的工作新模式，並邀請合作社區與輔導專家分享實作經驗，期望藉由探討偏鄉社區所面對的長者難題與解方，建立社區互助、共好的幸福獨居生活。
時間：111年8月13日(六)9:00-11:30
地點：IEAT國際會議中心1樓演講廳(台北市中山區松江路350號)
報名網址： https://forms.gle/anWkTvxfCNbc5WaM8（名額有限）
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