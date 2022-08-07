文化部長赴綠島十三中隊墓致意 期原貌保存受難者空間

文化部長李永得今日訪視國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區，對於園區曾經在戒嚴時期關押過的政治受難者表示不捨與沉痛。李永得表示，期許人權館作為推動轉型正義及人權教育平台，加速政治受難者口述歷史的蒐集與記錄，並進行空間的復原與再現，儘速將政治受難者的生命故事完整呈現於世人眼前。

綠島紀念園區是白色恐怖時期關押政治犯的監獄遺址，全區共約32公頃，包含1950年代台灣省保安司令部新生訓導處，以及1970年代國防部綠島感訓監獄（又名綠洲山莊），見證了白色恐怖時期的血淚史。

1950年代新生訓導處共編制三大隊，每隊各四中隊，合計十二中隊，其中包含關押女性的「女生分隊」；在十二中隊以外，則有因自殺、生病、關到發瘋，甚至折磨到死的受難者墓區，被其他新生稱為「十三中隊」。

李永得特別到人權紀念碑與十三中隊墓區致意，他以柏楊所言，「在那個時代，有多少母親為他們囚禁在這個島上的孩子，長夜哭泣」，提醒人權館應將此段前輩以生命、青春留下的歷史，以及許多母親流下無盡淚水的故事完整保存及呈現。同時，應積極評估、協調恢復女性關押者生命之泉的流麻溝歷史風貌，並以原貌保存方式整修「十三中隊」（新生訓導處公墓）等受難者空間。

人權館表示，園區目前開放「新生訓導處全區模型展示館」、「新生訓導處第三大隊復原展示區」、「綠洲山莊」及人權紀念公園等場所供民眾參觀，每年吸引逾20萬遊客參觀，成為國內重要人權觀光景點。