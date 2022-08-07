獨／診所無障礙暫緩到明年 醫事司：下半年先柔性輔導

衛生福利部去年底預告將要求新設診所的通道寬度、坡道斜度、廁所空間、櫃檯高度，均需符合無障礙標準，遭基層醫療協會反彈而延宕至今，也在甫落幕的第二次身心障礙者權利公約國際審查會議成為熱議焦點。

身心障礙聯盟今主辦第二次國家報告審查會後論壇，理事長劉金鐘表示，政府都說「小病看小診所」，但身心障礙者疫情期間連打疫苗都進不了診所，只能在外淋雨苦等醫護出來幫忙打。有次他牙痛到不行，自家隔壁就是牙醫診所，卻因入口障礙重重進不去，只好請家人開車載他去八公里外的醫院，「真的很不堪，想到心裡就很難過。」

台灣大學法律系教授孫迺翊表示，台灣社會高齡化，有無障礙需求的人只會愈來愈多，不會只有少數身心障礙者。國際審查委員、日本立命館大學教授長瀨修表示，「無障礙」不但是社會融合的基礎，更攸關身心障礙者生死，福島核災時因缺乏無障礙服務，身心障礙者死亡率相是一般人的兩倍。

孫迺翊說，基層診所主要的反對理由，是環境改造需經房東、大樓管委會同意，因此，政府應考慮修住宅法，公寓大廈管理條例，藉此進一步要求屋主或管委會配合無障礙要求。也可考慮制定無障礙專法，明定各場域無障礙設施服務的應具備的標準、公權力、法律效果。

面對國內外學者呼籲相關部門修或訂定專法，衛福部醫事司司長劉定萍表示，下半年將成立「無障礙就醫環境診斷小組」進行柔性輔導，預計明年再回到法規面討論。劉越萍表示，考量診所規模會受限於舊的建築物，設置標準又是比較強硬的規定，不符合就不能設置，加上疫情期間診所也很辛苦，所以會繼續進行「柔性」輔導。

何謂柔性輔導？劉越萍說，下半年將成立「無障礙就醫環境診斷小組」，小組成員也包括建築專家，透過實際走訪，先針對「通道、走道、櫃檯、廁所」這四個重點去輔導、補助診所，進行改善。劉越萍表示，今年衛福部的目標是繼續跟身心障礙團體、醫界合作，希望下半年努力柔性輔導和溝通後，明年再次正式啟動跨部會的法規層面討論。