一張圖看天氣！未來一周高溫炎熱 午後雷雨多

中央氣象局表示，未來一周天氣3重點，不僅高溫炎熱，且會有午後雷雨及較大雨勢，同時南海的熱帶擾動部直接影響台灣，但需要留意長浪，同時花東地區偶爾有雨。

中央氣象局表示，台灣位在太平洋高壓西側，周一至周三受南海低壓槽影響，環境風場以為東南風為主，周四至周日東南風減弱，轉為偏南風至弱風的環境；而花東、恆春半島天氣受迎風面水氣多寡影響，有時會有短暫陣雨，不論是東南風或偏南風，西半部、東北部地區皆晴朗炎熱，午後各地山區、西半部會有局部雷陣雨，高壓邊緣的環境有利午後雷雨發展，一旦下雨，容易有較大雨勢。

氣象局說，當對流發展旺盛，除瞬間大雨，也易有雷擊、強陣風等較劇烈天氣，提醒大家外出留意天氣變化。

氣象局表示，目前南海的季風環流內有低壓逐漸發展，最新資料顯示，此低壓(熱帶擾動)在周一至周二有發展為熱帶性低氣壓或颱風的趨勢，並沿季風環流的邊緣往北至西北方向移動，對響台灣沒有直接影響；預測週三就會由廣東沿海附近登陸、減弱；台灣附近為東南風的環境，帶來一些低壓外圍的水氣，花東、恆春半島整天有間歇短暫陣雨，惟雨量不多，西半部、東北部為晴到多雲為主、白天高溫炎熱，高溫約34至36度，花東32度，午後各地山區、西半部地區易有局部雷陣雨發展，中南部進山區易有局部較大雨勢。

氣象局說，外島的馬祖為晴到多雲，金門、澎湖為由晴到多雲轉短暫陣雨，金門周二起、澎湖周三起轉有短暫陣雨天氣；今明兩天高屏沿海、北海岸易有較大陣風，周三南部、東南部沿海易有長浪，海邊活動注意安全。