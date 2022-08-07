70年歷史的彰化明德醫院 9月1日起歇業

創立70年的彰化明德醫院，院方以「負責醫師因長期健康因素」為由，公告9月1日歇業，這家中型的精神科專科醫院將走入歷史。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，明德醫院百餘名病患已經完成轉院，由於彰化縣目前精神醫療院所還算足夠，並不會影響病患治療與收治的量能與品質。

明德醫院是由已故院長陳鐵獅1951年在八卦山下創立，早年院名是明德療養院，當時是大彰化地區唯一的精神專科醫院，並附設精神附理之家，共有急性病床30床、慢性病床112床。目前全縣共19個精神醫療院所，除了彰基、秀傳及部彰外，明德醫院是全縣數一數二的中型精神專科醫院。

最近明德醫院貼出歇業公告，表示因院方「負責醫師因長期健康因素，將在民國111年9月1日辦理歇業（結束營業）」， 門診最後看診日期為8月20日。在衛生局協助下，明德醫院既有百餘位病患已都安置到其他醫院。

葉彥伯說，類似明德醫院等區域醫院，相對於大型醫院，往往因傳承或無人接手，面臨無法永續經營的問題。目前因彰化精神醫療院所仍然足夠，並不會影響病患治療與收治的量能與品質。至於，明德醫院現址未來何去何從，葉彥伯表示，仍得視土地所有權人，依地目規劃使用。