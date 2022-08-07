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猴痘昨現第3例匡列2人 第2例關29天仍未出院

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
疾管署昨公布第三例猴痘境外移入確定病例。莊人祥表示，目前個案的狀況良好。圖／指揮中心提供
疾管署昨公布第三例猴痘境外移入確定病例。莊人祥表示，目前個案的狀況良好。圖／指揮中心提供

衛福部疾管署昨公布第三例猴痘境外移入確定病例，為一名北部20多歲本國籍男性，自美國返台後，於居家檢疫期間發現染疫，並已匡列兩名友人為密切接觸者。

原疾管署表示將調閱艙單，將返國航班左右鄰座旅客列為中風險接觸者，指揮中心發言人莊人祥表示，經調閱艙單後，發現個案鄰座即為其友人，因此僅匡列二人。

該名個案今年7月前往美國旅遊，8月2日返台後進行居檢，3日出現淋巴結腫大、膿疱、背痛及發燒等症狀，目前正在醫院隔離治療中。

莊人祥表示，目前個案的狀況良好，僅有一些膿皰、初診、分泌物。至於第二例猴痘個案，沒有新的症狀出現，但因為痂皮仍未完全脫落，因此尚未出院。

第二例境外移入猴痘個案，為北部30多歲本國籍男性，今年5至7月至美國出差，7月3日開始出現左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹狀況，曾於7月5日就醫服用抗生素，後續未改善且出現皮膚紅疹及腹瀉等症狀。7月10日返國入境時，自述疑似罹患猴痘，由機場檢疫人員後送就醫；目前已住院29天仍未出院。

猴痘 美國 發燒 莊人祥

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