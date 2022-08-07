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轉機取消專屬候機室 桃機公司：有助爭取中轉客商機

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心宣布自8月8日零時起，桃園機場開放轉機旅客候機期間至出境區購物及用餐，同時取消專屬候機室、轉機停留時間12小時內及行程須開立在同一本票等規定，大幅提升轉機作業效率及旅客便利性，有助航空業者爭取桃園機場中轉旅客商機。本報資料照片
中央流行疫情指揮中心宣布自8月8日零時起，桃園機場開放轉機旅客候機期間至出境區購物及用餐，同時取消專屬候機室、轉機停留時間12小時內及行程須開立在同一本票等規定，大幅提升轉機作業效率及旅客便利性，有助航空業者爭取桃園機場中轉旅客商機。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心宣布自8月8日零時起，桃園機場開放轉機旅客候機期間至出境區購物及用餐，同時取消專屬候機室、轉機停留時間12小時內及行程須開立在同一本票等規定，大幅提升轉機作業效率及旅客便利性，有助航空業者爭取桃園機場中轉旅客商機。

機場公司表示，考量邊境逐漸開放為國際趨勢，桃園機場自6月15日開放轉機以來，持續檢討各環節作業，精進旅客轉機服務，提升機場營運效率。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、副指揮官陳彥伯相繼於7月22日、8月3日視察桃園機場，機場公司另於7月27日邀集相關單位進行檢討，以最審慎之態度精進轉機計畫，決定在兼顧國際機場防疫及旅客便利性前提下放寬轉機措施。

機場公司表示，包括開放轉機旅客至出境區等候離境，並得於出境區購物與用餐，取消原有由航空公司人員引導轉機旅客至專屬候機室的規定；取消轉機旅客在機場停留時間12小時內的限制，提升桃園機場轉機樞紐的地位。

此外，機場公司表示，修正轉機旅客行程須開立同一本票內的規定，前段航空公司確認後段航空公司有提供轉機服務（含報到及行李直掛）即可。

機場公司說，落實行政院「正常生活、積極防疫、穩健開放」三原則防疫目標，開放邊境同時持續各項防疫作為，守護旅客與機場工作人員安全，包括出境用餐區均設置隔屏或採梅花座，維持防疫安全距離；參照衛生福利部疾病管制署頒佈「國際及小三通港埠清潔人員環境消毒與安全防護原則」對出境、入境區進行環境清消等等。

機場公司統計，從6月15日開放轉機以來，截至7月底轉機運量已達8.8萬人次，8月份更出現每日轉機超過5千人次的高峰，顯見市場需求強勁，放寬轉機規定與提升旅客便利性措施，將有助桃園機場爭取更多旅客中轉。

桃園機場 轉機

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