診所無障礙遙遙無期？學者建議修法要求屋主管委會配合

衛生福利部前年因怠於推動「診所」無障礙設施，遭監察院糾正，去年12月20日預告診所設置標準新增「友善設施」規定，今年新制上路後設立之診所都要符合無障礙規定；消息一出，基層醫療協會大動作反彈，延宕至今。

第二次身心障礙者權利公約國際審查會議剛落幕，民間團體今邀請國際審查委員舉辦會後論壇，診所無障礙問題再次成為熱議焦點。會中民間團體及國內外學者建議，應研議修住宅法、公寓大廈管理條例，或訂定無障礙專法，提供稅務優惠或補助等配套，以利進一步要求屋主或管委會配合。

國際審查委員長瀨修表示，11年前他在福島，發生地震、海嘯和核災後，他自願與當地的身心障礙團體合作投入服務，發現災難發生時，身心障礙者死亡率相較於其他人是兩倍之高，很多障礙者死亡的主因就是缺乏無障礙服務，聽障者過世則是因為缺乏無障礙資訊，可見「無障礙」不但是社會融合的基本一環，對於身心障礙者來說，更是攸關生死，是緊急狀態下的生命保障。

中華民國身心障礙聯盟理事長劉金鐘表示，300平方公尺以上的餐廳，才需要改善無障礙設施，規模較小的餐廳，政府就說都沒有資料；另外，客房數達到50間以上的旅館，才需要設置一間無障礙客房。但對於經濟較為弱勢的身心障礙者來說，通常只負擔得起的小餐廳和小旅館，結果處處碰壁，形同沒有選擇。

劉金鐘表示，政府都說，小病就看小診所，但身心障礙者連疫情期間要打疫苗都進不了診所，只能在外淋著雨，苦等醫護人員到戶外幫忙施打。劉金鐘說，他有一次牙痛到不行，自家隔壁就是牙醫診所，不到一分鐘的路程，但因為沒有無障礙，就是進不去。最後只好請家人開車，載他去8公里外的地區醫院，才有辦法就醫，「真的很不堪，想到心裡就很難過。」

台灣大學法律系教授孫迺翊表示，檢視基層醫師團體所提出的反對理由，看得出來是沒什麼道理，畢竟大家都知道，面臨高齡化的台灣社會，無障礙是不可避免必須提早面對的，絕對不是少數障礙者會碰到。然而，目前台灣社會的觀念停留在認為「有無障礙很好」，若沒有，也不認爲有嚴重到「歧視」，所以當公部門要改進沒做好的地方，會被私部門當做是「逼迫」。

孫迺翊表示，基層醫師反對診所設置無障礙的理由，代表背後遇到的最大問題來自於「租賃」，硬體環境要修改，須經過房東同意。再者，現在很多診所不在一樓，二樓的診所牽涉到一樓入口處的無障礙，還有電梯、階梯等動線，這些則牽涉到大樓管理委員會，也不是診所醫師可以掌控。

孫迺翊說，當無障礙環境牽涉到不同人的財產權，光是把診所納入「公共建築物範圍」是不夠的。應有明確的法律規定、實行步驟、期限。可行的法律途徑包括修住宅法，公寓大廈管理條例，從這些法條中，進一步要求屋主或管委會配合無障礙要求。