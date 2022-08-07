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花蓮富源37.6度 東部南部熱翻 氣象局示警

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局表示，各地天氣晴朗炎熱，今(7)日中午前後新北市、嘉義市、台東縣地區，台南市、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局表示，各地天氣晴朗炎熱，今(7)日中午前後新北市、嘉義市、台東縣地區，台南市、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。圖／取自中央氣象局網站

中央氣象局表示，各地天氣晴朗炎熱，今天中午前後新北市、嘉義市、台東縣地區，台南市、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、雲林縣、嘉義縣地區，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

根據氣象局觀測資料，花蓮縣富源中午12時10分37.6度，嘉義市東區也有37.3度。

氣象局提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

今天各地及馬祖大多為晴到多雲，東南部地區、恆春半島及澎湖、金門有零星短暫陣雨，午後各地山區及中南部有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率。

明天南方雲系北移，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率；明晚基隆北海岸及高雄 至恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風。

馬祖 氣象局 天氣動態

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