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rTMS治療咀嚼吞嚥障礙 醫：中風患者成功移除鼻胃管

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國外最新研究，指出重覆性經顱磁刺激（rTMS）能夠幫助中風病患重拾自主進食功能，更有個案經過治療便「移除鼻胃管」。本報資料照片
國外最新研究，指出重覆性經顱磁刺激（rTMS）能夠幫助中風病患重拾自主進食功能，更有個案經過治療便「移除鼻胃管」。本報資料照片

台灣咀嚼吞嚥障礙醫學會今舉行實體研討會，理事長王亭貴表示，咀嚼吞嚥障礙的患者在社區內很常見，但由於民眾衛教不足，就醫時大部分都已有吸入性肺炎的情況。專家分享國外最新研究，指出重覆性經顱磁刺激（rTMS）能夠幫助中風病患重拾自主進食功能，更有個案經過治療便「移除鼻胃管」。

王亭貴指出，在咀嚼吞嚥領域上的專業人士仍不足，目前多由照服員、護理師進行處置，因此希望各界多多關注這項領域，也透過衛教，教導民眾在症狀早期時，可以進行簡單的復健活動，便能大大減少日後產生嚴重咀嚼吞嚥障礙的狀況。

台大醫院復健部主治醫師蕭明彥表示，環咽肌是控制食團進入食道的入口，也是避免食物逆流造成嗆傷的重要構造，在吞嚥困難的治療中，以肉毒桿菌注射及球囊擴張術上治療成率較高。

蕭明彥說，若是神經性因素，造成神經無法放鬆，依照學理就是以肉毒桿菌治療；若是因為放射性治療關係，造成肌肉纖維化，就是透過球囊擴張術做進行，但目前仍未有明確的臨床診斷標準，判斷就是因為環咽肌造成吞嚥困難，因此相當仰賴醫師臨床經驗，以及綜合指標進行診斷。

台北榮總神經復健科主任蔡泊意則表示，病患腦部受損後合併的吞嚥功能障礙，通常與口部咀嚼動作、咽部反射性吞嚥能力受損有關，因此吞嚥功能的恢復至關重要，近期研究也指出，rTMS能夠刺激大腦，讓吞嚥功能恢復。

蔡泊意說，經過多國、多中心研究發現，rTMS並無黃金治療期，任何時間著手進行治療都能夠達到顯著且不易消失的效果，但必須為無癲癇病史、體內無電子品、非鈦金屬植入物的病患，不過有腦部手術病史者仍可以接受rTMS。

「一位左小腦中風患者，經過10治療後，恢復咀嚼功能，最後移除鼻胃管。」蔡泊意分享，這名個案在rTMS治療前，家人餵食含水分的固體食物時，都只能用「吞」的，經過10次治療後，就開始能夠有咀嚼動作，再經過10次就可以吃乾飯，最後移除了鼻胃管。

蔡泊意也提及另一個案，是中風6年並積極進行一對一復健5年的個案，經過五周、20次的rTMS治療後，本來走路只能用踢的，後來就能夠用抬的；手本來抬不起來，治療後手也能夠抬起。

蔡泊意表示，rTMS可治療意識較差的病患，且不須病人配合指令就可以進行。同時，rTMS治療對於動作、語言、吞嚥 、認知、行走都有相當大的成果，特別是對吞嚥功能，因為是反射動作，治療成功率高達8成以上，甚至對於病患移除氣切都有幫助。

復健 腦中風 患者

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