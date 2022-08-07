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陸禁我多項農產 農委會明推出農遊券、剝柚子吃石斑

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
大陸農產禁運令，最立即受到影響則是兩周後就要採收的文旦柚。本報資料照片
大陸農產禁運令，最立即受到影響則是兩周後就要採收的文旦柚。本報資料照片

中國大陸禁我數百家食品廠，同時也禁柑橘類、白帶魚、秋刀魚等農產品，依次多種農產品遭禁，產地這幾天持續發酵，產業界認為，現在已經非單項禁農產，連加工品都一起禁止，加上許多農產品還未到產季，影響可不只檯面上的這些。

農委會這幾天除提出補助獎勵措施、低利貸款，諮詢專線外，明將舉行「剝文旦吃石斑中秋團圓愛台灣」記者會，並延續去年的農遊券、柚香券，明將推出30萬份買600抽200農遊券。

根據農委會統計，文旦柚耕種面積有4786公頃，一年產量有7萬1202公噸，出口量7062公噸，其中有68%外銷到中國大陸；今年遇到大陸禁令，要處理4000公噸文旦，內銷2500公噸、外銷1500公噸，目標外銷市場包括美加、馬來西亞等等。

在大陸禁令之前，農委會已經找外銷加工業者開會，主要是因為今年文旦柚的銷售期短，因此加工廠要以每公斤12元跟農民收購，補助集運2元、剝皮處理3元、加工費5元，合計每公斤補助10元。

產業界憂心，原本兩岸經濟合作架構協議中農產品的早收清單，幾乎已經禁得差不多了，農產早收清單包括文心蘭、金針菇、香蕉、柳橙、檸檬、哈蜜瓜、紅龍果、茶葉、石斑魚、烏魚、秋刀魚及甲魚蛋等18個項。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，這幾年包括文心蘭、國蘭等產品，都已轉向日本市場；有與產業密切聯繫，會依照個別不同產業所發生的狀況，盡力去輔導產業，分散到其他的內外銷市場。

某學者說，還有一個月就是中秋節，文旦柚會很慘，還有正在準備出貨中的糕餅損失慘重，加上這些加工品有有效期限，已經做好包裝的、損失難以估計。此外，白帶魚、竹筴魚部分，南部有些漁會是要搶攻中秋烤肉的商機，竹筴魚台灣吃得少，但大陸很愛吃，現在全中斷；雖然兩岸沒有提到停掉ECFA，但外銷大陸大宗的幾乎都停掉了，剩下來的是原本銷路就銷得不多的。

文旦 農委會 中秋節

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