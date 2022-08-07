父親節為爸爸賀采 棒棒積木飯店推超值餐賀節

明天父親節，嘉義縣故宮南院附近的太保市棒棒積木飯店，精心規畫「為爸賀采」超值餐，嚴選優質在地食材，將主廚對料理熱枕，燉煮、滷進蜜子雞、豚腱骨，融入時下清淡養生訴求，每道料理不只入味，還能吃出食材原味。

飯店賀采宴會廳規畫5人份、10份2款菜單。前者是類6人份合菜，主廚結合台灣民俗，避免佳節用餐忌諱單數，煙燻鮭魚、鰻魚與豬肋排全加碼到6份，甚至玫瑰蜜仔雞大方給全雞，類6人份「為爸賀采」5菜2湯1水果只要3288元+10%，外帶免服務費。

玫瑰蜜仔雞嚴選本土雞，從退冰、清洗，加上主廚中藥秘方滷製數小時，肉質軟嫩、伴隨中藥芳香，引人大快朵頤。照燒豚腱骨也是在地溫體豬肉，慢火滷製、入味，加上在地新鮮蔬菜、絲瓜與當季水果，滿足蛋白質、蔬果的飲食需求，父親節10人份超值7288元+10%，再加碼贈送1顆市價720元的6吋蛋糕，不只慶祝父親節，也適合家庭聚餐饗宴。