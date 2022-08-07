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視察軌道養護 杜微：是台鐵安全改革重要項目
台鐵局局長杜微日前赴高雄地區，出席工務處軌道維護檢討會，會中除現地視察地下化區間軌道維護作業、移動式電阻火花焊軌車作業外，也針對小半徑路線的施工技術交換意見。
台鐵局表示，隨著各項鐵路立體化及路線改善工程陸續完成啟用，台鐵局同步提升軌道養護作業效能，除已修訂完成抽換鋼軌標準作業程序、抽換平交道版標準作業程序、鋼軌熱劑焊接標準作業程序等巡檢與維修養護規定SOP外，亦將增訂移動式電阻火花焊接檢查標準作業程序，同時加強各工務段及分駐所人員教育訓練，落實軌道維護工程的品質及安全。
杜微表示，軌道養護工程是台鐵行車安全改革中非常重要的項目，台鐵局將陸續提升技術、更新設備、落實管理，同時感謝台鐵同仁，在各種環境下對工作的努力付出。
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