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颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

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颱風最快明天生成 吳德榮：持續晴朗炎熱午後雨

聯合報／ 記者楊德宜彭宣雅／台北即時報導
午後山區及嘉義以南部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢；東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。本報資料照片
午後山區及嘉義以南部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢；東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，最高溫達38度，要防曬、防中暑；北部23至37度，中部24至36度，南部24至36度，東部23至38度。

但大氣不穩定，午後山區及嘉義以南部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢；東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。

吳德榮表示，明天至周三天氣持續晴朗炎熱，需防曬、防中暑；東南部及恆春半島則因熱帶擾動外圍的水氣，有局部陣雨；山區及桃園以南平地有局部雷陣雨、有較大雨勢。

他說，周四至周六天氣晴熱，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨，東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。

吳德榮說，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周三熱帶擾動已在雷州半島附近。各國模式皆顯示，周一至周三熱帶擾動有逐漸發展成颱的機率，應持續觀察。

吳德榮 恆春

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