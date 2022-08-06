CRPD第二次國家報告結論性意見 民團：政府回應消極

國際審查委員會（IRC）今發布身心障礙者權利公約（CRPD）第二次國家報告結論性意見。行政院政務委員林萬億代表政府接受IRC所提出的文件，同時指出4大重要進展，包括設立國家人權委員會、公布國家人權行動計畫，並依據前次審查結論性意見制定詳盡行動計畫，以及頒布「兒少替代性照顧政策」。不過，隨後身心障礙聯盟與友會團體就參與審查會議過程及結論性意見發表想法，多認為政府回應消極。

身心障礙聯盟理事長劉金鐘說，本次有幾位身障兒少願意挺身為自己權益發聲，獲得國際審查委員的肯定，體現了「沒有我們的參與，就不要替我們做決定」的精神。此外，一直關心的身障提早退休議題，盼勞動部可以積極回應。

劉金鐘說，「精神衛生法」目前修法版本仍未符合CRPD精神，本次結論性意見被大篇幅提出，因其中只有強制送醫，欠缺社區支持措施，政府應摒棄醫療模式思考，重視本人意願，而障盟與各團體關切診所無障礙設施推展，政府應有長遠規劃和執行勇氣，盡速達成分級醫療及就近看診目標。

台灣人權促進會秘書長施逸翔也說，關於目前審議的「精神衛生法修正草案」，審查委員也再次要求政府不要只回應目前有法令、有政策，應有實證資料與數據。但政府卻回應這是「為了你好」，甚至提到台灣現在的環境與法令，完全無法做到CRPD「極致」的精神，實在是非常消極，且迴避問題，建議政府應針對這次結論性意見舉辦相關落實會議，且擬定專門針對身心障礙者的國家人權行動計畫，並廣泛與公民社會與障礙者團體進行有效溝通。

陽光基金會倡導組經理莊麗真表示，希望政府訂定與落實媒體報導準則，並從小在校園中宣導平等與不歧視概念，讓無形的刻板印象與隱形的歧視可以愈來愈少。另外，也不要將身障者的健康議題就視為復健，應有健康促進的具體政策，多培養專業人員，讓身障者從小接受體適能指導。

伊甸基金會高專林灯偉說，審查委員多關注多重身分的身障兒童受暴力對待、就業歧視與庇護工場等議題，而「精神衛生法」修法仍未見社區支持，僅看到病人身分，且有許多剝奪其人權限制，希望今被列出的現況與建議，能夠讓政府落實跨部會協調，而有所轉變。

聾人協會常務理事陳志榮說，本周審查會議剛好是美國眾議院議長裴洛西來訪，但觀察從總統府到各部會的記者會，都沒有提供手語翻譯和字幕，政府雖然一直強調會努力落實資訊平權，但還是看不到改善。一直以來希望政府可以建立VRS視訊手譯電話的機制，但之前討論過程中NCC只有推拖，這次NCC在審查會議有做出回應，希望這不要只是空口說白話。最後強調，手語的推廣務必要邀請聾人及語言學專家，這才是真正落實身障者的參與及決定權。

聲暉聯合會秘書長江以文說，政府應要看到聽語障礙者的多元溝通與資訊需求，文字、聽覺輔助與手語同樣重要，必須營造一個手語學習環境、建置完善的聽覺輔助系統、提升同步聽打與中文語音辨識系統的精準度、建置語音通話以外的替代性溝通管道，例如VRS、即時文字簡訊互動等，讓聽障者獲得更充分且完整的資訊。