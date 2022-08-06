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北市12月起禁手搖飲用一次性塑膠杯 「漸層系」飲料恐難再見到

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市環保局宣布，12月起轄內的連鎖和非連鎖飲料店、咖啡廳等，禁用一次性塑膠杯。記者鍾維軒／攝影
台北市環保局宣布，12月起轄內的連鎖和非連鎖飲料店、咖啡廳等，禁用一次性塑膠杯。記者鍾維軒／攝影

未來台北市視覺系飲料恐怕「喝得到但看不見」。台北市政府環保局向環保署提報，今年12月起禁止轄內連鎖或非連鎖飲料店、咖啡廳使用一次性塑膠杯，違者最高罰6000元；不過就有業者表示，紙杯比塑膠杯成本貴3元，還有部分飲品不適合紙杯，例如「漸層系」飲料就會失去美感。

環保署7月公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場必須提供自備環保杯者有5元折扣外，也比照之前限用免洗餐具的模式，由各地方政府在2024年提報限用一次性塑膠飲料杯（含保麗龍杯）的實施期程。

北市環保局表示，今年5月與相關業者開會，多數支持同意，給予半年緩衝期，於12月1日實施，要求連鎖與非連鎖相關業者不得使用塑膠杯，鼓勵使用紙製容器、提供循環容器，也推動民眾自帶環保杯折5元的政策，對環境、店家都可以減少成本，若違法可罰1000元至6000元。

搖搖再喝的老闆陳冠儒表示，紙杯的成本比塑膠杯貴3元，很多紙杯和塑膠杯的杯蓋沒辦法同時使用，不過最困擾的是部分飲品沒不太適合用紙杯，因為市面上不少「視覺系」飲品，除了好喝外也要「好看」，像是能夠上下分層的紅茶拿鐵、奶蓋或加料飲品，未來還要想辦法找到替代方案。

不過也有咖啡廳業者說，比起紙杯，過去的禁用吸管比較困擾，因為不少飲品沒吸管會很難飲用，不過今年已經提早改成紙杯，所以影響不大。消費者黃小姐則相當支持該政策，畢竟可以減少塑膠使用，也有紙杯替代，兼顧經濟與環保。

紙杯 環保署

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