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開第一槍！ 北市12月起禁用一次性塑膠飲料杯
環保署原擬今年7月1日全台禁用保麗龍杯，因地方盼給緩衝期，環保署改要求地方在2024年底前提報飲料店、超商、速食店、超級市場限用一次性塑膠飲料杯政策，根據環保署近日公告，台北市預計在今年12月1日起實施禁用一次性塑膠飲料杯。
環保署7月公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場必須提供自備環保杯者有5元折扣外，也比照之前限用免洗餐具的模式，由各地方政府提報限用一次性塑膠飲料杯（含保麗龍杯）的實施期程。
環保署回收基管會執行秘書王嶽斌表示，台北市在6月中下旬就提報計畫，預定在12月1日起禁止使用一次性塑膠飲料杯，環保署日前也已經完成核定、公告，但北市後續要如何跟業者宣導、實施，就由北市自行規畫。
王嶽斌說，限塑觀念有地區性差異，北市限塑阻力相對小，目前只有台北市一個縣市提報，其他縣市仍在循序漸進推動當中，全台禁用期限仍維持2024年底，環保署對此樂觀其成。他另指出，待北市實施後，也會請台北市跟其他地方政府分享經驗。
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