快訊

颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開第一槍！ 北市12月起禁用一次性塑膠飲料杯

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環保署7月公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場必須提供自備環保杯者有5元折扣。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
環保署7月公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場必須提供自備環保杯者有5元折扣。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

環保署原擬今年7月1日全台禁用保麗龍杯，因地方盼給緩衝期，環保署改要求地方在2024年底前提報飲料店、超商、速食店、超級市場限用一次性塑膠飲料杯政策，根據環保署近日公告，台北市預計在今年12月1日起實施禁用一次性塑膠飲料杯。

環保署7月公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場必須提供自備環保杯者有5元折扣外，也比照之前限用免洗餐具的模式，由各地方政府提報限用一次性塑膠飲料杯（含保麗龍杯）的實施期程。

環保署回收基管會執行秘書王嶽斌表示，台北市在6月中下旬就提報計畫，預定在12月1日起禁止使用一次性塑膠飲料杯，環保署日前也已經完成核定、公告，但北市後續要如何跟業者宣導、實施，就由北市自行規畫。

王嶽斌說，限塑觀念有地區性差異，北市限塑阻力相對小，目前只有台北市一個縣市提報，其他縣市仍在循序漸進推動當中，全台禁用期限仍維持2024年底，環保署對此樂觀其成。他另指出，待北市實施後，也會請台北市跟其他地方政府分享經驗。

北市 環保署 限塑

延伸閱讀

北市大同、大安、中正區部分地區停電 3700多戶受影響

北市十大交通事故路段 議員揭其中這條路「最傷人」

北市老危機 逾半行政區屋齡40年以上比例近5成

自備杯買綠豆湯無優惠 環保署：非屬管制範圍

相關新聞

北市12月起禁手搖飲用一次性塑膠杯 「漸層系」飲料恐難再見到

未來台北市視覺系飲料恐怕「喝得到但看不見」。台北市政府環保局向環保署提報，今年12月起禁止轄內連鎖或非連鎖飲料店、咖啡廳...

第3例猴痘入境 匡列2高風險接觸者

衛福部疾管署昨公布第三例猴痘境外移入確定病例，為一名北部廿多歲本國籍男性，自美國返台後，於居家檢疫期間發現染疫，疾管署已...

考前有拜有保庇 考生6大熱議廟宇與參拜問題一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「考生參拜廟宇」與近一年內「參拜事項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大考前參拜廟宇排行，以及三大常見參拜問題有哪些。

北市飲料店 12月起禁一次性塑膠杯

未來視覺系飲料在台北市恐怕「喝得到但看不見」。北市環保局向環保署提報，今年12月起禁止轄內連鎖或非連鎖飲料店、咖啡廳使用...

明「立秋」居然禁這個！命理師爆：晚上9點後避免劇烈運動

明(7日)是農曆二十四節氣的「立秋」，命理師指出，立秋養生重在養肺護肝，其中生肖屬虎、蛇、猴、豬者，小病痛與感冒較多，腹...

颱風最快明天生成 吳德榮：持續晴朗炎熱午後雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，最高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。