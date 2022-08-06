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40多歲女打完第2劑AZ「左胸腫痛、化膿」意外追出1疾病

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
一名40多歲女性，打完第二劑AZ後出現左胸腫痛，甚至反覆化膿，經查發現是肉芽腫性乳腺炎，與疫苗無關不予救濟。圖／聯合報系資料照片
一名40多歲女性，打完第二劑AZ後出現左胸腫痛，甚至反覆化膿，經查發現是肉芽腫性乳腺炎，與疫苗無關不予救濟。圖／聯合報系資料照片

衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新審查結果，70件申請案件中，一名南投縣個案因施打疫苗後，出現四肢麻、右上肢無力，且腦脊髓液蛋白質上升、脫髓鞘多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群併呼吸衰竭，獲本次申請最高救濟金80萬元。

而一名40多歲女性，打完第二劑AZ後出現左胸腫痛，甚至反覆化膿，經查發現是肉芽腫性乳腺炎，與疫苗無關不予救濟。

南投縣個案為50多歲男性，專家根據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種AZ疫苗後19天，因四肢麻及右上肢無力情形就醫，腦脊髓液檢驗結果顯示蛋白質上升，神經傳導檢查報告顯示為脫髓鞘多發性神經病變，經醫師診斷為格林巴利症候群併呼吸衰竭。由於症狀無法確定與接種AZ疫苗關聯性，專家決議給予救濟金80萬元。

而高雄市一名80多歲女性，接種AZ疫苗後13天，因全身多處瘀青及雙下肢水腫已3日等情形就醫，經檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群之現象，並有凝血功能變化，不過下肢血管超音波及腦胸腹電腦斷層檢查結果皆未發現血栓，其表現並非典型之血栓併血小板低下症候群臨床症狀。由於個案屬於高齡族群，本身有高血壓、糖尿病等疾病史，無法確定與接種AZ疫苗關聯性，專家決議給予救濟金30萬元。

另外，一名嘉義縣40多歲女性，接種第二劑AZ疫苗後，出現左胸上半紅腫痛等症狀，經醫師診斷為肉芽腫性乳腺炎，且有反覆化膿情形。肉芽腫性乳腺炎為感染症，而AZ疫苗屬於非複製型腺病毒載體疫苗，並不具致病力，因此個案症狀與其潛在疾病相關，與AZ疫苗無關，因此不予救濟。

AZ疫苗 血栓

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