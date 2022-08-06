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在家講族語、傳LINE用族語拼音 他們獲選族語模範父親

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
獲選「族語模範父親」的韃虎‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端（左二）說，學習族語的這條路，他走了將近20年。記者葉冠妤／攝影
獲選「族語模範父親」的韃虎‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端（左二）說，學習族語的這條路，他走了將近20年。記者葉冠妤／攝影

第一屆的原住民「族語模範父親」今舉行表揚典禮，由行政院長蘇貞昌頒獎給52位的族語模範父親。獲獎者之一的韃虎‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端，今帶著6歲兒上台示範親子間的族語對話。

韃虎說，自己在平地長大，雖然家裡會講族語，但他是到40多歲回到部落，才真正開始學族語，學習族語的漫漫長路，他走了將近20年，也因此讓孩子從小就沉浸在族語環境，「傳承族語是一項使命」。

布農族的韃虎說，他從小在平地長大，雖然家裡講族語，但他講得不流利，僅止於單字，直到民國92、93年回部落後，韃虎養過蜜蜂、種過田、開過麵店，後來也讀研究所，當起代課老師，為了從事族語教學，他開始認真學起族語，從單字、句子，慢慢地學、慢慢地進步，直到兩、三年前能用全族語上課，族語學習之路走了就近20年。

現在在家，韃虎規定三個孩子都要跟他用全族語對話，「有時候我講國語，小孩還會糾正我」，部落的親戚長輩也都用族語跟小孩講話，身為漢人的妻子也通過原住民族語認證，韃虎的家成了全部落唯一的全族語家庭。對韃虎來說，傳承族語不只是為了完成長輩的交代，更是一項使命。

阿美族、33歲的許信諺表示，原本講族語機會很少，直到孩子出生後，他意識到一定要讓孩子懂得講族語，「不然他們會忘記自己是誰」，但在教孩子學族語的過程中，許信諺發現自身的不足，「怕後浪推前浪」，於是他卯起勁學族語、請教長輩，最後甚至考取了族語高級認證，現在小孩每天出門上學前、吃飯時間，就是許信諺跟小孩的族語時光。

同樣也是阿美族的林泳輝，則是日常生活就以全族語跟15歲的孩子溝通，甚至連傳Line訊息，都用阿美語拼音打字，他笑說，孩子的族語甚至講得比國語還好。

阿美族的許信諺（左一）獲選第一屆「族語模範父親」，他說，小孩出生後，他認為一定要讓小孩學族語，而他開始認真學族語的動機是則是怕被小孩考倒。記者葉冠妤／攝影
阿美族的許信諺（左一）獲選第一屆「族語模範父親」，他說，小孩出生後，他認為一定要讓小孩學族語，而他開始認真學族語的動機是則是怕被小孩考倒。記者葉冠妤／攝影
阿美族的林泳輝獲選「族語模範父親」，在日常生活跟孩子使用全族語溝通的他，甚至連傳Line訊息都是用阿美族語拼音。記者葉冠妤／攝影
阿美族的林泳輝獲選「族語模範父親」，在日常生活跟孩子使用全族語溝通的他，甚至連傳Line訊息都是用阿美族語拼音。記者葉冠妤／攝影

阿美族 原住民 行政院

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